محمد بن راشد يعتمد مشاريع وملفات المرحلة الثانية من خطة دبي الحضرية 2040

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خارطة طريق المرحلة الثانية للمشاريع والملفات المزمع تنفيذها ضمن خطة دبي الحضرية 2040.

ملفات رئيسية

وتتضمن خارطة طريق المرحلة الثانية 10 ملفات رئيسة أهمها:

تطوير المراكز الحضرية

استراتيجية دبي للقطاع العقاري

خطة الزراعة الحضرية

خطة للحفاظ على الإرث العمراني

تطوير سياسة مدينة العشرين دقيقة

الخطة الشاملة لشبكة المشاة

رؤية واضحة

كما اطلع الشيخ محمد بن راشد على سير العمل في مشاريع وملفات المرحلة الأولى من خطة دبي الحضرية 2040 والبالغ عددها 17 ملفا. وقال:

“لدينا اليوم رؤية واضحة لكافة القطاعات العمرانية والحضرية والإسكانية في المدينة حتى عام 2040”.

” هدفنا أن تكون دبي مدينة صديقة للبيئة.. صديقة للمشاة.. وصديقة للزراعة الحضرية ذات الإنتاجية العالية”.

المدينة الأفضل للحياة

تجدر الإشارة إلى أن خطة دبي الحضرية 2040 التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مارس/آذار من عام 2021، تهدف إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتم بموجبها تحديث هيكلة المنطقة الحضرية لإمارة دبي، وتركيز التنمية حول 5 مراكز حضرية رئيسة.