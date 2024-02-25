محمد بن راشد يتوج تالا خليل من العراق بلقب صانع الأمل

توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الدكتورة تالا خليل من العراق بلقب النسخة الرابعة من “صنّاع الأمل.

ووجّه سموه بأن يحصل جميع المتأهلين الأربعة للنهائيات على قيمة الجائزة نفسها التي تبلغ قيمتها مليون درهم. وتم تتويج الفائزين وهم من بين أكثر من 58 ألف ترشيح استقبلتهم النسخة الرابعة من “صناع الأمل”، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل، وذلك في الحفل الختامي الذي يقام في”كوكا كولا أرينا” في دبي، حيث ينال الفائز مكافأة مالية بقيمة مليون درهم.

#محمد_بن_راشد يُكرم العراقية تالا الخليل بلقب صانعة الأمل الأولى في الوطن العربي#وام pic.twitter.com/yEnQsJUsSE — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 25, 2024

وتندرج مبادرة “صناع الأمل” تحت مظلة مؤسسة “مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، وتنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة السعي من أجل نشر الأمل والإيجابية في المنطقة وتكريس ثقافة العطاء وبث التفاؤل وعدم الاستسلام لليأس أيا كانت الظروف.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على صناع الأمل في وطننا العربي من رجال ونساء وشباب وشابات يعملون بروح متفانية من أجل خدمة الآخرين وتحسين ظروفهم المعيشية وتكريم هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون الأمل ويسهمون في تحسين الحياة وذلك من خلال التعريف بهم وبمشاريعهم وتعزيز شهرتهم وتوفير الدعم المادي لهم لمساعدتهم في مواصلة مشاريعهم التطوعية وجهودهم الفردية المتميزة في غرس الأمل في بيئاتهم ومجتمعاتهم وتوسيع نطاق مبادراتهم ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس.

وتستهدف مبادرة “صناع الأمل” الأفراد والمؤسسات بحيث يكون لدى صانع الأمل الذي تشمله المبادرة مشروع أو مبادرة تسهم في تحسين الناس أو تطوير بيئة بعينها اجتماعياً، أو اقتصادياً، أو ثقافياً، أو تربوياً، أو المساهمة في حل أي من التحديات الاجتماعية في بلده.