محمد بن راشد يبحث عن وزير للشباب في حكومة الإمارات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فرصة لشباب وشابات الوطن لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً / وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات.

وأضاف سموه: نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر ContactUs@moca.gov.ae والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير .