فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الشيخ محمد بن راشد: هدفنا 100% طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050

فادي طنّوس by فادي طنّوس
محمد بن راشد

شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، توقيع اتفاقية بين شركة كهرباء ومياه دبي ديوا، وشركة مصدر لطاقة المستقبل بأبوظبي لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

شاهد لقطات من عطلة الشيخ محمد بن راشد

وقال الشيح محمد بن راشد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً: شهدت توقيع اتفاقية بين شركة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وشركة مصدر لطاقة المستقبل بأبوظبي لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع تطوير أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في موقع واحد بالعالم.. وذلك بتكلفة 5.5 مليار درهم لهذه المرحلة التي ستوفر الطاقة لأكثر من نصف مليون مسكن وتقلل من انبعاثات 2.36 مليون طن من الكربون سنوياً .. سينتهي العمل من جميع مراحل هذا المشروع الضخم في 2030 باستثمارات إجمالية تبلغ خمسين مليار درهم .. وهدفنا 100٪ طاقة نظيفة لدبي بحلول 2050 بإذن الله”.

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