محمد بن راشد… جسور الخير ترسخ المحبة مع الشعوب

تحدث الشيخ محمد بن راشد، بتغريدة على تويتر ، خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضريين من زلزال سوريا وتركيا، جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في اوقات الشدة هي جسور دائمة ، جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد ، وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة.
وأضاف سموه، شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم.. هدفهم واحد.. ايصال رسالة خير لإخوتنا.. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية.. لهم منا كل الشكر والتقدير.
وقد ارسلت دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا الكثير من المساعدات التي تجاوز عددها 140طائرة جميعها محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية.
وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي قد أهدت للجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة استمرارا لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به.