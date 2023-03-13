محمد بن راشد… جسور الخير ترسخ المحبة مع الشعوب

تحدث الشيخ محمد بن راشد، بتغريدة على تويتر ، خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضريين من زلزال سوريا وتركيا، جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في اوقات الشدة هي جسور دائمة ، جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد ، وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة.

خلال زيارتي اليوم لحملة جسور الخير لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا … جسور الخير التي تمدها الإمارات مع الشعوب في أوقات الشدة هي جسور دائمة .. جسور ترسخ المحبة والتواصل والتعاضد .. وترتقي بالأخوة لمستويات نبيلة .. pic.twitter.com/OXjqwDY1y8 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2023

وأضاف سموه، شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم.. هدفهم واحد.. ايصال رسالة خير لإخوتنا.. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية.. لهم منا كل الشكر والتقدير.

شارك في حملة اليوم 2000 من المتطوعين من أطفال وطلاب مدارس وموظفين من القطاعين الحكومي والخاص ورجال أعمال ومثقفين وغيرهم .. هدفهم واحد .. ايصال رسالة خير لإخوتنا .. والتعبير عن أهم قيمنا الإنسانية .. لهم منا كل الشكر والتقدير.. pic.twitter.com/51A5MzNj7Z — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 13, 2023

وقد ارسلت دولة الإمارات العربية المتحدة سابقا الكثير من المساعدات التي تجاوز عددها 140طائرة جميعها محملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية.

وبالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهلال الأحمر الإماراتي قد أهدت للجمهورية العربية السورية 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية الحديثة استمرارا لجهود الدولة في إغاثة الأشقاء في سوريا عقب الزلزال الذي تأثرت به.