شاهد، ماذا قال محمد بن راشد لصاحبة المركز الأول في الثانوية العامة؟

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل الثانوية العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر التسجيل الصوتي لاتصاله الهاتفي مع الطالبة ياسمين محمود عبدالله، بدأ بالسلام والاطمئنان عليها وعلى حال أسرتها، ثم هنأها بحصولها على المركز الأول على مستوى الدولة، وسألها بكلمات أبوية عن الجامعة التي تريد أن تكمل دراستها فيها، فأجابت ياسمين محمود عبدالله بأنها سجلت في جامعات خليفة والأمريكية في الشارقة والأمريكية في دبي.

محمد بن راشد يهنئ الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الأكاديمي (2022 -2023)، متمنياً سموه لهم مزيداً من التفوق والنجاح. https://t.co/ybchP01lhB pic.twitter.com/kiYiLcEbOJ — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 25, 2023

#محمد_بن_راشد: تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله .. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة .. نبارك لكافة الخريجين .. ونبارك لجميع الآباء والأمهات .. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته .. ندعو الله أن يوفق الجميع .. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم ..… pic.twitter.com/N5slTYIW3r — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 25, 2023

كما بارك الشيخ في تغريدته لكافة الخريجين الأوائل، بقوله: تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله، وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع.. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم.. كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله.