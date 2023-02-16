أنيل بويرل- اريبيان بزنس : ستضم الجزيرة الطبيعية التي كشف عنها محمد العبار 1800 فيلا شاطئية في مشروع جزيرة جديد مذهل بقيمة 3.5 مليار دولار قبالة سواحل أبوظبي.

سيضم المشروع ، المعروف باسم جزيرة رامحان ، 1800 فيلا شاطئية و 1000 وحدة سكنية ذات علامة تجارية وفندق ومرسى. يقوم مؤسس إعمار ورئيس مجلس إدارة أمريكانا بتطويره من خلال شركة تطوير إيجل هيلز ذات الملكية الخاصة التي يملكها.

“من النادر أن تعيش على جزيرة طبيعية كاملة بها شاطئ – كل شيء من الطبيعة فعليا، بما في ذلك الدلافين والسلاحف والطيور. هذه نوعية حياة لم نرها من قبل ، وهذا ما سنقدمه – لقد كنت محظوظًا للعمل في بعض المشاريع الفريدة على مر السنين ، لكن هذا شيء مميز حقًا ، “

ويلفت العبار لـ أريبيان بزنس بالقول: ” تقع الجزيرة على بعد 20 دقيقة من شواطئ البر الرئيسي لأبو ظبي ، وتوصف بأنها “طبيعية وبأرض عذراء لم يطأها قدم”. وبمجرد تطوير المشروع ، سيشمل “مرسى عالمي المستوى” به أماكن تسوق ومأكولات راقية على أحدث طراز ، وفندق فاخر وفيلات عائمة.

يتم تنفيذ ما مجموعه ثمانية تصاميم ومخططات مختلفة للفلل ، تتراوح مساحتها من 2862 قدمًا مربعًا إلى 7539 قدمًا مربعًا. ويضيف العبار: “نأمل أن تكون الفيلات الأولى جاهزة للانتقال إليها في غضون ثلاث سنوات”.

يأتي الإطلاق بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق العبار لنادي دوريس لليخوت ومارينا بقيمة 2.5 مليار دولار في ألبانيا. وقال العبار إن العقارات التي تقع بالقرب من المياه “تستحوذ عادة عن زيادة بنسبة 35٪ على قيمتها”.

وأظهر تقرير الشهر الماضي الصادر عن بوابتي العقارات “دوبيزل” و “بيوت” أن قطاع العقارات الفاخرة في أبو ظبي ارتفع بشكل كبير في عام 2022 ، مع ارتفاع يقارب 13٪ في متوسط سعر القدم المربع في جزيرة السعديات.