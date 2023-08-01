محمد العبار يضخ 2.7 مليار دولار لبناء 75 ألف وحدة عقارية في بلاروسيا

أعلن محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة سيمفوني للاستثمار أن الشركة تطور مشروعاً عقارياً في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، و تبلغ تكلفة مشروع الواجهة البحرية الشمالي «نورث ووترفرونت» North Waterfront 10 مليارات درهم أي ما يعادل 2.7 مليارات دولار.

ويبلغ إجمالي وحدات المشروع ما يقرب من 75 ألف وحدة تقع على مساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، ويضم المشروع حديقة عامة وخدمات متنوعة.

وقال محمد العبار: «يعد مشروع التطوير العقاري نورث ووترفرونت، رؤية جديدة وجريئة للمجمعات السكنية على الواجهة في قلب مينسك عاصمة بيلاروسيا حيث يصبو المشروع إلى المستقبل ويستمد إلهامه من التاريخ الغني للمنطقة».

وأشار العبار إلى أن المشروع يعطي الأولوية لرفاهية السكان وتوفير تجارب معيشية فريدة لهم من خلال إتاحة المرافق والخدمات عالية الجودة ونمط الحياة العصري للسكان، بالاستعانة بأبرز المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مجمعات سكنية عالية المستوى.

ويضم المشروع خدمات مجتمعية تشمل: مركز معارض، حدائق عامة، حدائق الحي، حلبة تزلج على الجليد، مراكز تسوق، محال السوبر ماركت، مسارات للجري، فنادق، مطاعم ومقاهي، مدارس، منشآت طبية، رياض أطفال، منطقة الفنون، كنيسة، جامعة تكنولوجيا المعلومات، خدمات بحرية.

ويشكل «نورث ووترفرونت» مجمعاً مثالياً يرتقي بجودة حياة سكانه عبر توفير المرافق ووسائل الراحة رفيعة المستوى لهم وتتيح الحديقة الساحرة مزيجاً من الجمال الطبيعي والوجهات الآسرة.

كما يضم المشروع النادي السكني، وهو مكان متميز يوفر تجربة فاخرة مع مرافق رفيعة المستوى، ويعزز النادي السكني تجربة الحياة المجتمعية المترابطة من خلال الفعاليات الاجتماعية ويمثل وجهة للأفراد الباحثين عن أسلوب حياة متميز.

وفي ساحة الحي السكني يقدم مشروع «نورث ووترفرونت» تمازجاً فريداً بين الطابع التصميمي المميز والخصائص المستدامة والتكامل بسلاسة مع البيئة المحيطة حيث تشكل المساحات الخضراء 50% من ساحة الحي السكني. وأعلنت الشركة أمس في مينسك عن إطلاق مركز مبيعات المشروع وافتتاح الحديقة العامة، ويبدأ سعر الوحدة من 300 ألف درهم.

وستنجز سيمفوني المرحلة الأولى من المشروع «نورث ووترفرونت» في العاصمة مينسك في بيلاروسيا خلال الربع الأول من عام 2024، والتي تتضمن 500 وحدة سكنية.

ويبعد مشروع «نورث ووترفورنت» عن مطار مينسك 35 دقيقة بالسيارة و25 دقيقة من مركز المدينة و15 دقيقة من المكتبة الوطنية و10 دقائق من قصر الرياضة ودقيقة واحدة من الطريق الدائري في مينسك