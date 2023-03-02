محمد العبار يرفض نموذج العمل عن بعد كلياً

رفض مؤسس شركة “إعمار” ، محمد العبار ، الدعوات للعمل عن بعد، وبدلاً من ذلك قال إن الموظفين الإماراتيين بحاجة إلى العمل الجاد والمضني والمكثف.

وقال العبار: “لا تحدثني عن العمل عن بعد … أعتقد أنه يجب علينا أن ننكب على عملنا سبعة أيام في الأسبوع”.

وأشار إلى أن جميع العمال والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بحاجة إلى “العمل بجد” للمساعدة في تحقيق النمو.

وقال العبار خلال جلسة غداء أقامها معهد مبادرة مستقبل الاستثمار.:” نحن فقراء مقارنة بالدول الأخرى في العالم، نحن بحاجة إلى أن نعصر عقولنا وأن نعمل لنصبح جزءاً من العالم المتقدم.

وقال رجل الأعمال أن تحليلات البيانات “تسيطر على العالم” ، قبل أن يؤكد أن هناك حاجة إلى مزيد من التعاون بين واضعي السياسات وبين الشركات.

وقال العبار: “الأشخاص الأذكياء يفهمون أن العالم غير مستقر … وسيظل العالم غير مستقر”.

وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، وصف العبار تطور المملكة بأنه “تطور مذهل للمنطقة والعالم. تأثير دولة قوية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية على اتخاذ هذه التحركات جيد للعالم والمنطقة”.

وأبدى العبار تفاؤله الكبير بشأن أهمية الشباب للعالم، وعلق قائلاً: “أشعر أن حدسي هو أن الشباب سينقذون العالم … قدرات الجيل القادم لا تصدق”.

وفي ما يتعلق بمستقبل الاقتصاد العالمي، يعتقد العبار أن الولايات المتحدة ستستمر في لعب دور محوري، مشيراً إلى أنها “جزء لا يتجزأ من النظام العالمي”.

ولكنه قال: “ومع ذلك، ستتحرك السياسة العالمية بشكل متزايد نحو عالم متعدد الأقطاب، حيث تتنافس الصين والولايات المتحدة. وهذا الوضع سيكون إيجابيا للشرق الأوسط حيث تتنافس القوتان العالميتان على الأعمال في المنطقة”.