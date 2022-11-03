محمد العبار: كي إف سي أمريكانا ستضاعف إيراداتها

شركة كي إف سي أمريكانا KFC Americana التي ستدرج أسهمها في سوق تداول السعودي وسوق أبو ظبي للأوراق المالي ستضاعف إيراداتها بحسب محمد العبار رئيس مجلس الإدارة

بقلم أنيل بويرول- أريبيان بزنس: تعكف مطاعم أمريكانا على مضاعفة الإيرادات على المدى المتوسط ، بعد إدراجها المرتقب في البورصة ، بحسب رئيس مجلس الإدارة محمد العبار.

في مقابلة مع أريبيان بزنس ، أكد العبار إن حصة شركة كي إف سي أمريكانا في السوق كانت بالفعل أكبر من الحصة المجمعة لأربعة أكبر منافسين تالين في المنطقة.

ارتفاع قوي في الطلب:

ويضيف قائلا:” على المدى المتوسط ​​، نشهد تضاعف الإيرادات. كان هناك ارتفاع قوي في الطلب خاصة بعد الوباء ، وشهد النصف الأول من عام 2022 عائدات تجاوزت 1.1 مليار دولار ، مضيفًا: “هذه صناعة تبلغ بالفعل 56 مليار دولار ، ومع معدل نمو سنوي مركب (معدلات نمو سنوية مركبة) 14 في المائة ، أهدافنا مجدية. هذا ما نركز عليه “.

أرباح 2021

سجلت أمريكانا أرباحًا للعام 2021 بالكامل بلغت 204 مليون دولار وعائدات بلغت 2.1 مليار دولار. تدير الشركة 12 علامة تجارية للمطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان ، بما في ذلك كنتاكي وبيتزا هت وهارديز وكريسبي كريم وتي جي أي فرايديز.

ويقول العبار”لقد عملنا على تحقيق ذلك لأكثر من خمس سنوات حتى الآن ، ولدينا فريق إدارة من الدرجة الأولى ، ويمكننا الجمع بين الأعمال التقليدية والتقنيات والقيم الحديثة. هذا ما يجعل هذه الشركة ومستقبلها مثيرًا للغاية “.

الاستثمار في أمريكانا

اشترى العبار أمريكانا في عام 2016 من خلال شركة “أديبتيو ايه دي انفستمنتس” (Adeptio AD Investments SPC Ltd) التابعة للعبار . واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية على حصة 50% في “أديبتيو” في نهاية ذلك العام، وشطب “أمريكانا” لاحقاً من بورصة الكويت.

خطط الإدراج والاستثمار

تعتزم الشركة بيع 30 في المائة من رأس مالها في إدراج مزدوج في أسواق الأسهم في أبو ظبي والمملكة العربية السعودية. ستكون أول إدراج مزدوج من نوعه.

يتم عرض الأسهم في حصة المطاعم من شركة أمريكانا وتميل هذه حوالي 50 في المائة من الشركة – والباقي ، الذي يشمل عملية تصنيع المواد الغذائية – سيبقى تحت مظلة ملكية خاصة للشركة.

ستتاح الأسهم عند الإدراج في الفترة ما بين 14 نوفمبر إلى 21 نوفمبر للمستثمرين الأفراد ، وبعد يوم واحد للمستثمرين من المؤسسات ، مع إتاحة 2.52 مليار سهم. سيتم إدراج الأسهم اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر.