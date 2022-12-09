محمد العبار: سعر المتر المربع في دبي لايزال الأفضل عالميا للمستثمرين

خاص – بقلم أنيل بويرل

قال مؤسس شركة “إعمار” محمد العبار إنه واثق من أن أسعار العقارات في دبي لا تزال تتمتع “بإمكانيات كبيرة” للنمو، وأنه يجب دراسة أسعار الإمارة مقارنة بالمدن العالمية الأخرى.

وأضاف في مقابلة مع أريبيان بزنس أن: “دبي الآن مدينة عالمية. هذه هي الطريقة التي تحتاج إليها للنظر إلى البيانات، وبعد ذلك، عليك اتخاذ قراراتك الاستثمارية الخاصة.”

يقول العبار:

“قارن سعر المتر المربع في دبي بشنغهاي، ونيويورك، وشيكاغو. أتحداك أن تفعل ذلك وألا تصل إلى استنتاج مفاده أن العقارات في دبي لا تزال صفقة رابحة بسعر منخفض.”

حقائق عن النمو العقاري في إمارة دبي

ارتفعت الأسعار في الإمارة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وتتصدر دبي:

التوقعات العالمية بين 25 مدينة لعام 2023، إذ من المتوقع أن يصل نمو الأسعار إلى 13.5 في المائة، وفقا لتقرير حديث صادر عن “نايت فرانك”.

وتحتل مدينتا ميامي ولوس أنجليس في الولايات المتحدة المركزين الثاني والثالث بعد الإمارة، ومع ذلك ، فقد انخفض المعدل المتوقع في الأشهر الستة الماضية مع تزايد مخاوف الركود.

وتجاوزت معدلات الرهن العقاري الثابتة في الولايات المتحدة 7 في المائة ويجري النظر في ضريبة مقترحة في لوس أنجلوس للمنازل التي يزيد سعرها عن 5 ملايين دولار.

وتعززت القيمة العقارية في أسواق الإمارة الرئيسية، والتي تشمل مناطق نخلة جميرا وتلال الإمارات وجزيرة خليج الجميرا بمعدل نمو بلغ 29 بالمائة في الربع الثالث من عام 2022.

ومن بين المدن الأكثر شعبية لشراء منزل، تأتي دبي في المراكز الثلاثة الأولى والأكثر شهرة لدى الأثرياء المقيمين في الصين، بعد لندن ونيويورك.