محمد العبار: إعمار ترغب بمزيد من الاستثمارات في السعودية

أعربت شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، عن رغبتها في ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في السعودية لمواكبة النشاط الكبير الذي تشهده المملكة.

وقال محمد العبار، رئيس الشركة في تصريح لقناة “الشرق” السعودية على هامش معرض “سيتي سكيب غلوبال” المنعقد في الرياض: “لا بد أن ترتفع حصة استثماراتنا في السعودية في ظل النمو والحركة التي نراها”.

وأضاف: “من الضروري أن نكون متواجدين ومهتمين بالسوق العقارية السعودية، التي تُعتبر من الأسواق الرئيسية في المنطقة العربية”.

وانطلق معرض “سيتي سكيب غلوبال”، الأحد الماضي، في الرياض بمشاركة أكثر من 170 دولة، وجهات عارضة من 21 دولة. وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم 13 أيلول/سبتمبر الجاري.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، عملت “إعمار” على تطوير عدة مشاريع عقارية في المملكة، منها مشروع “فيرمونت مكة” الذي يتضمن غرفاً وشققاً فندقية ومركزاً تجارياً، إضافة إلى المركز التجاري “باب جدة”.

وسجلت الشركة الإماراتية نمواً في أرباح الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43% لتصل إلى 3.2 مليارات درهم (873 مليون دولار) بدعم من الطلب على المشاريع العقارية في دبي، وكذلك النشاط السياحي ونشاط مبيعات التجزئة في الإمارة.

وكانت شركة “إعمار” العقارية أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنها ستضخ نصف استثماراتها، خلال السنوات الأربع المقبلة، خارج دولة الإمارات بهدف توسيع نطاق حضورها دولياً.

وتُقدر النفقات الرأسمالية للشركة المدرجة في “سوق دبي المالي” بنحو 8 مليارات درهم (2.13 مليار دولار) حتى عام 2026.