أشهر مصممي اليخوت الفاخرة يستعين بهم محمد العبار لتصميم منازل جزيرة رمحان

يجلب محمد العبار عددا من أفضل مصممي اليخوت الفاخرة في العالم للمساعدة في تصميم الديكورات الداخلية للمنازل في المشروع الضخم قبالة ساحل أبوظبي في جزيرة رمحان.

يجري الآن بناء المشروع الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار من قبل شركة إيجل هيلز التابعة لشركة العبار. ويلفت العبار – وهو أيضًا مؤسس شركة إعمار – بالقول إن هذا المشروع الأخير سينقل التطوير “إلى مستوى آخر” مع استخدام مصممي اليخوت الفاخرة في المشروع السكني.

وهناك الكثير من المصممين الرائعين في العالم ، ولكن لا أحد يستطيع القيام بالتفاصيل الداخلية للمنزل أفضل من مصممي اليخوت الفاخرة. فهم يقدرون قيمة المساحات ويتقنون فنون الإضاءة ويستفيدون من كل متر مربع ، لكن الأهم من ذلك كله ، أن عقولهم مدربة على التفكير دائمًا في الرفاهية. إنهم يبنون فقط أفخم الأشياء في العالم. لذلك ، فإن عنايتهم بالتفاصيل لايضاهيها مثيل في أي مكان أو منزل عادي ، ولم يسبق أن شوهد شيء من هذا القبيل من قبل.

يقول العبار: “لم يسبق أن تم تطوير اي شيء مماثل في الإمارات العربية المتحدة أو المنطقة”.

ويجري تنفيذ ما مجموعه ثمانية تصاميم ومخططات مختلفة للفلل ، وتتراوح مساحتها من 2862 قدمًا مربعًا إلى 7539 قدمًا مربعًا. ويظهر أن أصغر الفلل مدرجة بـسعر 1.743 مليون دولار.

تقع الجزيرة على بعد لا يستغرق أكثر 20 دقيقة من شواطئ البر الرئيسي لأبو ظبي ، والتي توصف بأنها “طبيعية لم تطأها قدم”.

يوضح العبار بالقول:”الأمر الأساسي هو إبراز الجمال والطبيعة الخلابة نظرا لأن مجرد الحصول على فرصة تطوير جزيرة تكتنز الكثير من الجمال ، فإن ذلك يضع الكثير من المسؤوليية علي لإنشاء ما أعتقد أنه واحد من أجمل الجزر في أي مكان في العالم ، “يويضيف قائلا. “عندما تنظر إلى هذه الجزيرة ، فإن نوعية المياه ، ونوعية الرمال ، والدلافين ، والسلاحف ، والطيور ، تجعلها أشبه بالحلم. سيكون هناك 1600 منزلًا رائعًا على جزيرة طبيعية خاصة، وسينفرد كل منزل بشاطئه الخاص ، وهناك فندق فخم للغاية مع مساكن على المرسى ، ومأكولات ومشروبات متخصصة ، ومركز صحي أكثر تقدمًا ، وفيلات عائمة “. ومن المتوقع أن تكون الفلل الأولى جاهزة في غضون ثلاث سنوات.