محمد الشيخ: بناء امبراطورية أعمال ناجحة

عبقرية شاب فلسطيني تلاقت مع طموحه وتفوقه الدراسي والأكاديمي ليؤسس العديد من الشركات الناجحة بذهن متقد بالذكاء للاستفادة من الفرص. يتحدث محمد الشيخ رجل الأعمال الفلسطيني مؤسس مجموعة الشيخ القابضة عن أهمية استثمار المال بدلاً من تجميده، وكيف يمكن اختيار نوع الاستثمار الصحيح، ويقول: “للأسف الكثير من الناس تعتقد بأن فكرة تجميد الأموال هي فكرة آمنة، لكنها فكرة خاطئة تماماً.

لأن الأموال مع الوقت تفقد قوّتها الشرائية أو قيمتها النقدية، لهذا السبب، إن أفضل خيار بالنسبة لزيادة الأموال هو الاستثمار، لضمان مستقبل أكثر أماناً آمن من الناحية المالية ولكن كيف؟” بدايةً، استثمار المال هو خطوة مهمة لتحقيق نمو مالي وزيادة في قيمته على المدى الطويل.

تجميد الأموال في مكان غير مجدٍ يؤدي إلى فقدان قيمتها مع مرور الوقت بسبب التضخم، بينما يمكن للاستثمار أن يوفر فرص لكسب عوائد مالية تعوض تلك القيمة المفقودة. أهم فوائد لاستثمار المال هي:

زيادة قيمة المال على المدى الطويل

تحقيق مصادر دخل أخرى

الاستثمار قد يحقق عوائد تفوق معدل التضخم يمكن أن تساعدك في الحفاظ على قوتك الشرائية

ويجيب محمد الذي يحمل جواز سفر دبلوماسي تركي وجنسية بريطانية وجنسية تركية عن أهمية تحديد رأس المال عند الاستثمار وكيف يوثر عليه. ويقول:” تحديد رأس المال هو تحديد المبلغ الذي يمكنك أن تخصصه للاستثمار، وهو من شأنه أن يلعب دوراً كبيراً في النجاح والاستمرارية للاستثمار، حيث يحدد لك نوع الاستثمار الذي يمكنك الدخول فيه ومدى تمكنك من الإقبال على مشروعك الجديد.

أبرز الفوائد الكثيرة له:



يساعدك في قدراتك المالية وتجنب التجاوز على حساب متطلباتك الحياتية والالتزامات المالية الأخرى.

يساعدك في إدارة المخاطر بشكل أفضل؛ عندما تعرف كم المبلغ الذي يمكنك أن تخصصه للاستثمار، يمكنك اختيار أصول واستراتيجيات تتناسب مع مستوى المخاطرة الذي تستطيع تحملها.

يساعدك على تحقيق أهدافك المالية من خلال تقييم واقعيتها وإمكانية تحقيقها. إذا كانت الأهداف تتطلب رأس مال أكبر من الذي لديك، قد تحتاج إلى تعديل أهدافك أو زيادة رأس المال.

اخيار الاستثمار الصحيح بناءً على رأس المال المتاح.

تحديد رأس المال يجعل تحقيق العائد الهدف أكثر واقعية من خلال توجيه استثماراتك نحو الأصول التي تعتقد أنها تقدم هذا العائد المستهدف.

تحديد رأس المال هو عملية مهمة لتحقيق توازن صحيح بين أهدافك المالية ومستوى المخاطرة والعوائد المتوقعة.

هل تختلف طريقة العمل في الاستثمار بحسب قطاع معين؟ مثلاً هل يتم اتباع نفس الخطط الاستراتيجية في قطاع العقارات والمواد الغذائية وغيرها ام تكون هناك خطط مختلفة حسب كل منها؟

بشكل عام، يجب تخصيص استراتيجيات الاستثمار وفقاً للقطاع المحدد، مع مراعاة العوامل المتغيرة التي تؤثر على هذا القطاع بشكل خاص. قد يتضمن ذلك تقييم الأوضاع الاقتصادية، وتحليل السياسات الحكومية، ومراقبة التقلبات في أسواق السلع الأساسية، وتقدير الاتجاهات الاستهلاكية، والنظر في التكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع. هناك خصائص فريدة لكل قطاع، وتتطلب استراتيجيات مختلفة للنجاح في الاستثمار فيه.

أمثلة على الاختلافات بين استراتيجيات الاستثمار بحسب القطاع:

قطاع العقارات يتطلب دراسة السوق المحلية، تقييم العوائد المتوقعة من الإيجارات أو البيع، وفهم أنماط الطلب والعرض في المنطقة. تختلف استراتيجيات الاستثمار في العقارات بناءً على ما إذا كنت تستثمر في الإيجارات طويلة الأجل أم تستثمر في التطوير والبيع السريع.

قطاع المواد الغذائية يعتمد على عوامل مثل التغيرات في الطلب الاستهلاكي وتقلبات أسعار المواد الخام التي تؤثر على استراتيجيات الاستثمار في هذا القطاع. من المهم دراسة الاتجاهات الاستهلاكية وتقدير تأثير الأحداث العالمية على الأسعار.

قطاع التكنولوجيا والابتكار يتطلب فهم عميق للابتكارات والاتجاهات التقنية الجديدة. فمثلاً الاستثمار في الشركات الناشئة يحمل أخطار أكبر، ولكنه قد يقدم عوائد أكبر إذا نجحت، بينما يعتمد الاستثمار في الشركات الكبيرة القائمة على قدرتها في الاستدامة والقدرة على تلبية احتياجات السوق والابتكار بالتأكيد.

قطاع الطاقة يعتمد أساساً على تقلبات أسعار النفط والتحول نحو مصادر طاقة متجددة كما ويعتمد على متابعة السياسات الحكومية على المستوى المحلي والعالمي والتطورات البيئية التي قد تؤثر على الطلب والعرض.



كما يلفت محمد الشيخ الذي تفوق في دراسته إلى أهمية التنويع في الاستثمار، وضرورة الإلمام بالمجال الذي يستثمر فيه، قائلا:” تنويع الاستثمار هو أمر مهم ويعني توزيع رأس المال على مجموعة متنوعة من الاستثمارات أو الأصول المختلفة بدلاً من وضعها كلها في مكان واحد. يُعتبر التنويع من أهم مبادئ إدارة المخاطر وتحقيق النجاح الاستثماري على المدى الطويل. يمكن تلخيص أهمية التنويع الاستثماري في النقاط الرئيسية التالية، تقليل المخاطر، وزيادة استدامة العوائد، والاستفادة من تنوع الفرص، وتقليص أثر القرارات الخاطئة.

أما فيما يخص الإلمام في المجال الذي تستثمر فيه فهو أيضاً أمر مهم. فالفهم الجيد للقطاع أو الأصول التي تستثمر فيها يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر حكمة أو أكثر استنارة. إذا كنت تستثمر في قطاع معين، فإن فهم ديناميكية هذا القطاع والمخاطر المتأصلة فيه والفرص المتاحة يزيد من فرص النجاح الاستثماري.

من المهم التنويه إلى أن المعرفة أو مرحلة الإلمام قد يتم اكتسابها من خلال الاستشارات الاحترافية أيضاً وليس فقط من خلال الدراسة أو زيادة المعرفة بشكل شخصي.

بين الاستثمار في القطاع العقاري وقطاع المواشي والأسهم والمواد الغذائية والتسويق وغيرها أيهم أفضل وأكثرهم أماناً؟

لا يمكن تحديد القطاع الأفضل أو الأكثر أماناً بشكل عام حيث تعتمد هذه الاختيارات على الأهداف المالية الخاصة بك ومستوى المخاطرة الذي تستطيع تحمله والتوقعات الشخصية والاحترافية للعائدات. لكل قطاع مميزاته، والاستثمار فيه يأتي مع مجموعة من المخاطر والفرص فمثلاً:

القطاع العقاري: يمكن أن يكون القطاع العقاري مستقراً على المدى الطويل ويوفر فرصاً لتحقيق عوائد جيدة من الإيجارات أو البيع. ومع ذلك، فإن عدو العقارات الأول هو التضخم لذلك يجب أن يكون لديك معرفة جلية في السوق المحلي الذي تستثمر فيه.

قطاع المواشي: يتطلب الاستثمار في قطاع المواشي معرفة بصناعة تربية المواشي وأنماط الطلب والعرض في هذا القطاع. من الممكن أن يكون هذا القطاع متقلباً جداً في بعض الأحيان بسبب تقلبات أسعار المواد العلفية والتحديات الصحية التي تعتبر من أهم التحديات في هذا القطاع. نضرب مثلاً مرض جنون البقر أو انفلونزا الطيور التي أثرت على دول بأكملها مثل بريطانيا وفرنسا التي تعتبران تربية الأبقار والدواجن أمراً أساسياً في قطاع الزراعة فيها ومكوّن رئيسي في موازين التجارة لديها.

الاستثمار في الأسهم يمكن أن يقدم فرصاً للتنويع وتحقيق عوائد جيدة، لكنه يأتي مع مستويات مختلفة من التقلبات والمخاطر.

قطاع المواد الغذائية يعتبر قطاعاً أكثر استقراراً بشكل عام، لأنه يتصل بالاحتياجات الأساسية للناس والسلع سريعة الاستهلاك (Fast Moving Goods). ومع ذلك، يمكن أن يتأثر بعوامل مثل تقلبات أسعار المواد الخام والتغيرات في الاحتياجات الاستهلاكية والتضخّم.

الاستثمار في قطاعات مثل التسويق يعتمد على فهم توجهات السوق والاستجابة لاحتياجات العملاء. هذه القطاعات قد تكون أقل تأثراً بتقلبات الأسواق المالية، ولكنها تأتي مع تحديات فريدة تتعلق بالمنافسة والابتكار.

لا يوجد قطاع واحد يمكن أن يُعتبر الأفضل بدون النظر في العوامل الشخصية والسياق الاقتصادي والاستثماري على المستويين المحلي والعالمي. برأيي الشخصي، يجب أن تتحدث مع مستشار قبل اتخاذ أي قرار استثماري، حتى لو كنت ملماّ بالمجال.

نعرف عن أنشطتك الدائمة في مجال الأعمال الخيرية والتبرعات التي تقوم بها دوماً، ماذا تعني لك هذه الأعمال؟ وهل تعتبره بالفعل نوع من أنواع الاستثمار؟



بدايةً، أحب أن أسلط الضوء على قناعة شخصية، وهي أن الخير الموجود لدي هو أمانة الله لي وسأحاسب عليها أمام الله، وهذه الأمانة هي حق لكل محتاج. لذلك أقول: الأعمال الخيرية والتبرعات تحمل لي أهمية كبيرة. تقديم المساعدة والدعم للآخرين والمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات يعكس قيماً إنسانية عالية وروح المسؤولية الاجتماعية. الأعمال الخيرية تمنحني الفرصة لتقديم مساهمة إيجابية في العالم من حولي وفي القضايا التي لي فيها ارتباط مباشر مثل القضية الفلسطينية وقصية اللاجئين والأيتام وغيرها. توفير الدعم للأفراد والمجتمعات في حاجة يمنحني شعوراً بالرضا بأنني أقوم بتأدية الأمانة المطلوبة مني. أما عن الجانب الآخر من السؤال، وهل هي نوع من أنواع الاستثمار فالجواب هو نعم! الاستثمار في الإنسانية والمجتمع، بالنسبة لي، الأعمال الخيرية تمثل نوعاً من الاستثمار في الإنسانية والمجتمع والعنصر الأهم في التقدّم وهو العنصر البشري. على الرغم من أنه لا عوائد المالية للأعمال الخيرية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، إلا أنها تؤدي إلى عوائد مجتمعية لا تقدر بثمن تعزز من التوازن والاستقرار.



لذلك، من الصعب تصنيف الأعمال الخيرية بشكل مباشر تحت مفهوم الاستثمار التقليدي، وذلك لأن الأعمال الخيرية غالباً لا تهدف إلى تحقيق أرباح أو عوائد مالية. ومع ذلك، يمكن النظر إليها كاستثمار في بناء علاقات إيجابية واستثمار في توطيد أواصر الاتصال بين أفراد المجتمع واستثمار لزيادة الوعي بالقضايا بين الأشخاص المقتدرين والأفراد الموجودين في مراكز القيادة. هذا هو الاستثمار الحقيقي وهذا ما يؤدي إلى مستقبل يحقق الثراء المالي والقِيَمِي -إن صحّ التعبير- على المدى الطويل.

برأيك ماهي المجالات التي يجب أن يطورها المستثمر حتى يبقى مواكباً للأحداث والمجريات في السوق؟

بشكل عام، التطور والتحسين المستمر لمهارات الاستثمار وفهم الأسواق والتحديات الاقتصادية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق نجاح استثماري مستدام. أهم المجالات التي يجب على أي مستثمر التركيز عليها باختصار هي:

التعليم المستمر

متابعة الأخبار والتحليل الاقتصادي

استخدام التكنولوجيا

فهم التكنولوجيا المالية (الفِينتِك)

تنويع الاستثمارات

التفكير بالمدى البعيد

سبع نصائح للراغبين في ممارسة استثمار ناجح وآمن؟

النجاح في الاستثمار يأتي عبر توازن ما بين تحقيق العائدات وإدارة المخاطر. قد تحتاج إلى التجربة والتعلم من الأخطاء، لكن التطوير المستمر للمعرفة والخبرة يمكن أن يقودك إلى استثمار ناجح وآمن على المدى الطويل. يمكنني أن أقول:

تحديد أهداف واضحة يمكن قياسها بالوقت والقيمة مع إمكانية تحقيقها (معقولية هذه الأهداف)

فهم المخاطر بشكل دقيق مع وجود خطة للتعامل مع هذه المخاطر

التنويع يساعد في تقليل أثر الخسائر في سوق واحد على أكمل استثماراتك.

الابتعاد عن البحث عن التوقيت الجيد؛ محاولة التنبؤ بأوقات الجيدة للاستثمار ليس سهلاً أبداً وقد يؤدي ذلك إلى فقدان الفرص. تقليل التركيز على متى أستثمر في الوقت الصحيح والتركيز على على الاستثمار والمنفعة طويلة الأجل، برأيي الشخصي هو أفضل استراتيجية

“ما خاب من استشار” دائماً اسأل، استشارة محترف أو شخص صاحب تجربة يمكن أن تكون مفيدة.

تجنب العواطف في الاستثمار لأن الاستثمار يجب أن يتم اتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على تحليل وبيانات واقعية، وليس استنادًا إلى العواطف.

التقييم المنتظم والدوري للاستثمارات، فقد تحتاج إلى إعادة ترتيب استثماراتك وفقاً لتغيرات في أهدافك وظروف السوق.

استثمر في نفسك من خلال تعلم مبادئ الاستثمار والتحليل المالي.

الصبر، فالاستثمار فن يتطلب صبراً وثقة في الاستراتيجية. لا تقم بتغيير استراتيجيتك بشكل مفاجئ بناءً على تقلبات قصيرة الأجل لأن ذلك يعتبر قراراً عاطفياً.

حسب عام 2023، ماهو أفضل قطاع استثماري بالنسبة لك؟

كنت قد أجبت على هذا السؤال بطريقة مختلفة، لا يمكن الجزم بأن قطاع أفضل من قطاع، لكن لو نظرنا بسرعة على الأسواق لوجدنا على سبيل المثال ثورة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومن ناحية أخرى لوجدنا أن العالم يفتقر للعرض في سوق الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ومن منظور آخر، هناك ثورة في عالم السيارات الكهربائية، مما يسلط الضوء أيضاً على سوق المواد الأولية أو المعادن التي تدخل في صناعة هذه السيارات مثل الليثيوم.

هذه ليست نصيحة استثمارية وانما رأيي الشخصي بناءً على معطيات نراها بشكل يومي على الأخبار.