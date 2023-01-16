محمد السوداني، العراق لايزال بحاجة إلى القوات الأجنبية

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإن بلاده بحاجة إلى وجود قوات أمريكية ، وذلك في مقابلة مع صحيفة وورل ستريت جورنال نشرت أمس الأحد. ولم يتطرق إلى تحديد جدول زمني لانسحابها، مؤكدا أهميتها في مكافحة تنظيم “داعش”.

واضاف السوداني «لا أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق علاقة جيدة مع كل من إيران والولايات المتحدة».

وأضاف في المقابلة أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة التنظيم الإرهابي لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير. وأوضح “لسنا بحاجة إلى قوات تقاتل داخل الأراضي العراقية”، موضحا أن “التهديد للعراق مصدره تسلل خلايا (التنظيم الإرهابي) من سوريا”. وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي عسكري في العراق للقيام بمهام تدريبية واستشارية. كما ينفذ حلف شمال الأطلسي (ناتو) مهمة غير قتالية في العراق، يشارك فيها وفق موقعه الإلكتروني “مئات” من العناصر من عدة دول أعضاء أو شركاء للحلف (أستراليا وفنلندا والسويد).