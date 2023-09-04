اختراق كبير.. العلماء يكتشفون منشطا “في المتناول” للجهاز المناعي

تمكن علماء في معهد فرانسيس كريك بتحقيق اختراق كبير في مجال علم المناعة، عن طريق اكتشاف أن المحلي الاصطناعي “سكرالوز” يمكن أن يكون له فوائد علاجية.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في دوريّة نيتشر العلميّة الدوليّة الرائدة، أن الفئران التي تم إطعامها بمستويات عالية من “سكرالوز” شهدت انخفاضًا في تنشيط الخلايا الناقلة للمناعة (الخلية التائية)، التي تؤدي دورًا حيويًا في الجهاز المناعي.

وحسب الدراسة، فإنه إذا تم اكتشاف هذه التأثيرات في البشر، فقد يمكن استخدام “سكرالوز” بشكل علاجي لتخفيف استجابة الخلايا التائية، مما يمكن أن يكون مفيدًا للمرضى الذين يعانون أمراض مناعية.

و”سكرالوز” هو مادة في المتناول، تستخدم عادة كمحلي اصطناعي في منتجات الطعام والشراب، وتكون أحلى بمقدار حوالي 600 مرة من السكر.

ومع ذلك، لا يتم فهم تأثير “سكرالوز” على الجسم بشكل تام حتى الآن، حيث أشارت دراسات سابقة إلى أنه يمكن أن يؤثر في صحة الإنسان من خلال تأثيره في الجراثيم في الأمعاء، ولكن الدراسة الجديدة التي أجريتها معهد فرانسيس كريك بلندن هي الأولى التي تستكشف تأثيره في الجهاز المناعي.