سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجيا

محكمة روسية تقضي بسجن مؤسس ورئيس شركة أمن سيبراني 14 عاماً بتهمة الخيانة

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء إن محكمة روسية أدانت، اليوم الأربعاء، أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني وهو إيليا ساشكوف مؤسس غروب أي بي Group-IB، بتهمة الخيانة، وقضت بسجنه 14 عاماً.

وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس جروب-أي.بي، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا، وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية. 

وقالت وكالة تاس الروسية في وقت سابق إن القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب.

وتكشف المقابلات مع أشخاص مطلعين على قضية ساشكوف، بما يشمل مجموعة من الشركاء المقربين، فضلاً عن موظفين سابقين في “غروب – آي بي”، ومسؤولين أمنيين سابقين روس ما يزالون على علاقة وثيقة بالحكومة، أنَّ ساشكوف سعى في السنوات الماضية إلى التودد للاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون الغربية. فقد كان يعمل على التخفيف من اعتماد شركته على العقود الحكومية الروسية، والدخول إلى الأسواق العالمية، فلعب لعبة خطرة أثارت شكوك الولايات المتحدة وروسيا تجاهه.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن 3 أشخاص مطلعين على قضية ساشكوف، أنَّ من الأسباب التي ربما أدت إلى استهدافه، أنَّه قام بتزويد وكالات غربية بمعلومات عن فلاديسلاف كليوشين، مؤسس شركة أمن سيبراني أخرى مرتبطة بالكرملين، و كان قد تم اعتقاله من قبل السلطات السويسرية بطلب أمريكي في مارس (آذار) الماضي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...