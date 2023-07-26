محكمة روسية تقضي بسجن مؤسس ورئيس شركة أمن سيبراني 14 عاماً بتهمة الخيانة

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء إن محكمة روسية أدانت، اليوم الأربعاء، أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني وهو إيليا ساشكوف مؤسس غروب أي بي Group-IB، بتهمة الخيانة، وقضت بسجنه 14 عاماً.

وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس جروب-أي.بي، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا، وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.

وقالت وكالة تاس الروسية في وقت سابق إن القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب.

وتكشف المقابلات مع أشخاص مطلعين على قضية ساشكوف، بما يشمل مجموعة من الشركاء المقربين، فضلاً عن موظفين سابقين في “غروب – آي بي”، ومسؤولين أمنيين سابقين روس ما يزالون على علاقة وثيقة بالحكومة، أنَّ ساشكوف سعى في السنوات الماضية إلى التودد للاستخبارات وأجهزة إنفاذ القانون الغربية. فقد كان يعمل على التخفيف من اعتماد شركته على العقود الحكومية الروسية، والدخول إلى الأسواق العالمية، فلعب لعبة خطرة أثارت شكوك الولايات المتحدة وروسيا تجاهه.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن 3 أشخاص مطلعين على قضية ساشكوف، أنَّ من الأسباب التي ربما أدت إلى استهدافه، أنَّه قام بتزويد وكالات غربية بمعلومات عن فلاديسلاف كليوشين، مؤسس شركة أمن سيبراني أخرى مرتبطة بالكرملين، و كان قد تم اعتقاله من قبل السلطات السويسرية بطلب أمريكي في مارس (آذار) الماضي.