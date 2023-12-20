محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب خوض الانتخابات الرئاسية

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وقالت المحكمة في قرارها إنّها خلصت إلى “أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة” بموجب بند “التمرد” فيه . وأضافت أنّه “نظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة”. وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأمريكية العليا.

واعترض ثلاثة قضاة في اللجنة المكونة من سبعة أعضاء أغلبهم تم تعيينهم من قبل حاكم ديمقراطي للولاية.

وتم تأجيل حكم المحكمة العليا بالولاية مؤقتًا حتى 4 يناير، أي اليوم السابق للموعد النهائي الذي حدده وزير خارجية كولورادو للتصديق على محتويات بطاقات الاقتراع لعام 2024، للسماح بالاستئناف.

وتخطط حملة ترامب للاستئناف أمام المحكمة العليا الأمريكية. ويحظر القسم 3 من التعديل الرابع عشر، من بين التعديلات الجديدة التي تم إقرارها في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية، على أي شخص أقسم اليمين على احترام الدستور و”شارك في التمرد أو التمرد” من تولي أي منصب عام.

تراجع شعبية بايدن

تأتي تلك الانتكاسة لحملة ترشيح ترامب في وقت تتراجع فيه بشدة شعبية الرئيس بايدن ، وفقًا لاستطلاع وطني أجرته جامعة مونماوث. وقال 61% إنهم لا يوافقون على أداء بايدن الوظيفي، مما جعل نسبة تأييده 34%. وظلت أرقام استطلاعات الرأي الوطنية أقل من 40%، مع إظهار استطلاعات الرأي الجديدة المستمرة مكانته المنخفضة على الإطلاق بين الناخبين الأميركيين.

تردي أرقام بايدن في استطلاعات الرأي تعكس تراجع شعبيته على المستوى الوطني، ومن العوامل الرئيسية تقدم بايدن في السن (81 عامًا) بعد أربع سنوات من كونه أكبر شخص يتم انتخابه رئيسًا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة. وتبرز أسباب أخرى لعدم دعم العديد من الأمريكيين للرئيس بايدن العام المقبل.

هناك أيضا كلفة الطاقة بعد أن ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 24.3%، فضلا عن التضخم المتصاعد الذي جعل الأميركيين أكثر فقرا، ويشعر الأميركيون بارتفاع مؤلم في الأسعار في متاجر البقالة، ومضخات الوقود، وفواتير الخدمات العامة. وأصبح التضخم الآن ضعف ما كان عليه عندما تولى الرئيس بايدن منصبه. ويبلغ متوسط التضخم 5.8%، وهو ضعف ضعف الرؤساء الأربعة الذين سبقوه في عهد رئاسة بايدن. ونشرت صحيفة فايننشال تايمز استطلاعا للرأي أظهر أن 70% من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن سياسات بايدن أضرت بالاقتصاد الأمريكي أو لم يكن لها أي تأثير، ولم يتبق سوى 14% من الناخبين الذين يعتقدون أنهم أفضل حالا ماليا مما كانوا عليه من قبل.