محصول وافر من القمح الأمريكي سيخفف النقص العالمي

أشارت بلومبرغ إلى أن محصول القمح الأمريكي الوافر هذا الموسم سيخفف من ضغوط نقص القمح العالمي بسبب الحرب الأوكرانية. وتستعد الولايات المتحدة لحصاد محصول وفير من القمح الربيعي في الأسابيع المقبلة ، والذي إذا تم تجهيزه فسوف يساعد في تخفيف النقص العالمي الناجم عن الاضطرابات في البحر الأسود.

من المتوقع أن ينتج حصاد الحقول في نورث داكوتا ، الولاية الأمريكية الأكثر إنتاجًا ، رقماً قياسياً يبلغ 49.1 بوشل لكل فدان من الحبوب ، وفقاً للتقدير النهائي لجولة المحاصيل لمدة ثلاثة أيام بإشراف مجلس جودة القمح. وتمثل محاصيل داكوتا الشمالية حوالي نصف محصول القمح الربيعي في الولايات المتحدة.

لقطة أرشيفية لحصاء حقول القمح في داكوتا الشمالية