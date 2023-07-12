محتجون يستغلون نقطة ضعف سيارات ذاتية القيادة ويعطبوها بطرقات سان فرانسيسكو

أصبحت السيارات ذاتية القيادة هدفا لحوادث تعطبها لتتعطل فورا على الطرقات دون سبيل لإصلاحها إلا بعملية صيانة مطولة (hard reset فصل وإعادة وصل البطارية والنظام) بحسب شبكة اي بي سي الإخبارية.

و تهاجم مجموعة من نشطاء البيئة في سان فرانسيسكو هذه السيارات مطالبين بـ “مساحات خالية من السيارات ، والإنصاف في وسائل النقل ، ونهاية هيمنة السيارة”، وذلك في موجة اعتداءات احتجاجية تتعرض لها السيارات ذاتية القيادة التي تملكها شركتي وايمو وكروز.

يقوم أعضاء جماعة Safe Street Rebels ، وهي مجموعة تقول إن السيارات “ملوثة وخطيرة وقاتلة” ، بمخادعة أنظمة السيارات ذاتية القيادة في جميع أنحاء المدينة بوضع قمع صيانة طرقات برتقالي فوق سطح مقدمة السيارة ، مما يؤدي إلى تعطل السيارة نتيجة إرباك نظام الرؤية والتعرف على الطرقات مما يجمد حركة السيارة ويجعل أنظمتها عاجزة عن المتابعة نتيجة تحليل اللون البرتقالي للقمع الذي تتعرف إليه على أن عقبة يجب تفاديها لكنه فوق مقدمة السيارة مما يجعل الأنظمة في السيارة عاجزة عن تحليل المشهد ومواصلة السير.

"Coning" a driverless car forces some of them to have to be hard reset. It's done as a form of protest against the autonomous vehicles.



So now people are gonna start bullying robots? That’s how it all starts … ? pic.twitter.com/BIbst8CbKO — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 9, 2023

Week of Cone – Night One was a hit! Keep sending in your coning submissions ? pic.twitter.com/c4KZLbFvhy — ConeSF – Week of Cone (@SafeStreetRebel) July 6, 2023