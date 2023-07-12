سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسذكاء اصطناعيمواصلاتنقل

محتجون يستغلون نقطة ضعف سيارات ذاتية القيادة ويعطبوها بطرقات سان فرانسيسكو

سامر باطر by سامر باطر

أصبحت السيارات ذاتية القيادة هدفا لحوادث تعطبها لتتعطل فورا على الطرقات دون سبيل لإصلاحها إلا بعملية صيانة مطولة (hard reset فصل وإعادة وصل البطارية والنظام) بحسب شبكة اي بي سي الإخبارية.

و تهاجم مجموعة من نشطاء البيئة في سان فرانسيسكو هذه السيارات مطالبين بـ “مساحات خالية من السيارات ، والإنصاف في وسائل النقل ، ونهاية هيمنة السيارة”، وذلك في موجة اعتداءات احتجاجية تتعرض لها السيارات ذاتية القيادة التي تملكها شركتي وايمو وكروز.

يقوم أعضاء جماعة Safe Street Rebels ، وهي مجموعة تقول إن السيارات “ملوثة وخطيرة وقاتلة” ، بمخادعة أنظمة السيارات ذاتية القيادة في جميع أنحاء المدينة بوضع قمع صيانة طرقات برتقالي فوق سطح مقدمة السيارة ، مما يؤدي إلى تعطل السيارة نتيجة إرباك نظام الرؤية والتعرف على الطرقات مما يجمد حركة السيارة ويجعل أنظمتها عاجزة عن المتابعة نتيجة تحليل اللون البرتقالي للقمع الذي تتعرف إليه على أن عقبة يجب تفاديها لكنه فوق مقدمة السيارة مما يجعل الأنظمة في السيارة عاجزة عن تحليل المشهد ومواصلة السير.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...