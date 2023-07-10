ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، محاكمة مسؤول بارز بتهمة الاختلاس

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

تعقد المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة مسؤول بارز بالمعهد القومي للأورام، على خلفية اتهامه باختلاس 3 حقائب أدوية من مقر عمله خاصة بعلاج الأورام كانت في عهدته بحكم وظيفته، وتقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه.

وكانت جهات التحقيق المختصة، أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة أنه بصفته موظفا عاما، سكرتير الصيدلية المركزية الإكلينيكية بالمعهد القومي للأورام، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وجاء في نص قرار الإحالة أنه اختلس 35 عقارا طبيا تبلغ قيمتها نحو 100 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته لإيداعها بأماكن حفظها، فاحتسبها لنفسه بنية تملكها.

وأكدت التحقيقات أن فرد أمن بالمعهد القومي للأورام  حال عمله بالوردية المسائية بمستشفى المعهد القومي للأورام ببوابة الخروج من المعهد، تلاحظ له قدوم المتهم وهو يسير بخطى غير طبيعية وهناك انتفاخ بـجواربه وبناطله.

وأضافت أنه ارتاب في أمره، فاستوقفه وطلب منه التوجه رفقته إلى مكتب الأمن، وبتفتيشه بالمكتب عثر معه على 3 حقائب بلاستيكية عثر بداخلها على 35 أمبولا دوائيا مختلفة الأنواع من العقاقير الخاصة بالمعهد القومي للأورام، فاصطحبه برفقه الأمن الخاص بالمعهد القومي للأورام إلى قسم الشرطة وأبلغ عنه.

كما أقر مدير عام الشئون القانونية بالمعهد القومي للأورام، بالتحقيقات، أنه علم بواقعة اختلاس المتهم الأول للأدوية التي في عهدته.

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