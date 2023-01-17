شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس الإثنين محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسييه اللذين يشتبه في أنهما طلبا في العام 2015 مليوني يورو من القصر المغربي لعدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وذكر موقع “فرانس24″، مساء أمس الإثنين، إنه تم توقيف الصحافيين وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد للقصر الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما. وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد للتخلي عن نشر الكتاب، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.

وكان الصحافيان نشرا في 2012 كتاباً عن العاهل المغربي الملك محمد السادس بن الحسن مُنع في المغرب. ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وفي العام 2015، وقعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية لو سوي (Le Seuil) لإعداد كتاب عن الموضوع ذاته.

في 23 تموز/يوليو 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونُظم الموعد في 11 آب/أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.

وخلال هذا اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وفيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.

وقال تقرير القناة “لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف. فوفق الصحافي، عرض ناصري عليه اتفاقاً مالياً من أجل عدم نشر الكتاب. أما المملكة التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، فأكدت أن العرض المالي طُرح من قبل الصحافي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو”. وعقب هذا اللقاء الأول، قدم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور.

وعُقد اجتماع آخر في 21 آب/أغسطس 2015 بين المبعوث وإريك لوران في الفندق نفسه، لكنه كان تحت مراقبة عناصر من الشرطة.

وحصل لقاء ثالث في 27 آب/أغسطس 2015 في فندق آخر وبحضور الصحافية كاترين غراسييه، حينها وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.

وأوقف الصحافيين وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات بدون علمهما.

وكانت هذه التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحافيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد للتخلي عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية “تقلقهما”، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.

وقال إريك موتيه محامي الدفاع عن غراسييه، لوكالة الأنباء الفرنسية “لم تمارس السيدة غراسييه أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها وقعت ضحية فخ”.

وقال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن “المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية”.

وامتنع محامي المغرب أنطوان فيي عن الإدلاء بأي تصريح.

ويواجه المتهمان عقوبة السجن خمسة أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ولوران مراسل سابق في “راديو فرانس” و”لوفيغارو ماغازين” و”فرانس كولتور”، وله العديد من الكتب أحدهما مثير للجدل يتناول فيه أحداث 11 سبتمبر 2011. أما غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتباً عن المغرب وليبيا.