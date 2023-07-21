فادي طنّوس by فادي طنّوس

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محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في مايو 2024

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ترامب

ستبدأ في أيار/مايو 2024 محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها.

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من أيار/مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

وكان الادعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

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