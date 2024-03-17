محادثات لاستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الخطوط السعودية

نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قيام صندوق الاستثمارات العامة بإجراء محادثات أولية للاستحواذ على الخطوط السعودية.

ويشير التقرير إلى أن الصندوق سيتولى ملكية شركة الطيران بدلاً من الحكومة؛ بهدف تحسين كفاءتها وربحيتها، حيث من الممكن بعد ذلك خصخصة الشركة أو دمجها مع طيران الرياض، التي سبق أن أطلقها الصندوق . وتشغل الخطوط الجوية العربية السعودية أسطولاً من 142 طائرة، وتطير إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم.

وأضاف التقرير أن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة وقد تتأخر العملية أو يتم التخلي عنها.

وتعاونت الشركتان العام الماضي في طلبية شراء 78 طائرة “بوينغ 787 دريملاينر”، في صفقة قدّرت قيمتها بحوالي 37 مليار دولار. وتستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، في إطار خطط لتنويع الاقتصاد وجذب المزيد من العملات الأجنبية للاقتصاد المعتمد على النفط.