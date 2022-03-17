مجوهرات الفردان تكشف عن قلادة رمضانية فاخرة

أعلنت “مجوهرات الفردان” العلامة التجارية التي تجمع بين ثراء التراث الإماراتي والإلهام الفني، عن الافتتاح الذي طال انتظاره لمتجرها الرئيسي، حيث كشفت العلامة الشهيرة عن التجديد المرتقب منذ فترة طويلة لمتجرها الرئيسي، والذي جاء متأخرًا عن الموعد المتوقع بسبب القيود ذات الصلة بانتشار وباء كوفيد 19.

كما كشفت مجوهرات الفردان عن أحدث تصميماتها الفاخرة وهي قلادة أنيقة ومميزة بمناسبة شهر رمضان المبارك والتي تم إصدارها بالتعاون مع صاحبة السمو الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخة حمدة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، وذلك خلال حفل الافتتاح الكبير للمتجر الجديد في نيشن تاورز مول.

تضم “مجوهرات الفردان” قطع غاية في التميز تكشف عن حس راقي وأناقة خالدة صُمّمت لتناسب المرأة الأنيقة ذات الذوق العصري. تستوحي علامة “الفردان” إلهامها من التراث الإماراتي الغني والمتنوع؛ فمع حفاظ “مجوهرات الفردان” على أعلى المستويات القياسية للحِرَفية والتزامها بعُنصري الجودة والتميز، تواصل العلامة التجارية تطورها المستمر وذلك عن طريق ابتكار تصاميم يدوية أنيقة تجسد التقاليد الإماراتية الغنية.

وتم إطلاق الكبسولة الرمضانية بالتعاون مع سعادة الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان والشيخة حمدة بنت خليفة بن محمد آل نهيان والتي استلهمت من وحي خيالهما، حيث تم تسليط الضوء على رموز الزخارف الإسلامية والإرث الإسلامي من خلال تصاميم قطع المجوهرات بالتعاون مع مجوهرات الفردان.

تم تزيين القلادة بخط اليد الشخصي للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان وتتمثل الزينة في أدعية دينية احتفالاً بشهر رمضان المبارك. وقد وقع الاختيار على هذه القلادة لتصبح أفضل قطعة في التشكيلة. تم إطلاق اسم “مع الأقارب” على الكبسولة الرمضانية – تجسيدا لروح رمضان في ابراز المحبة والود بين الأقارب والتواصل بينهم بالإضافة الى التحلي بالإيجابية وإظهار الكرم في التهادي. وتكريمًا للتقاليد الإسلامية، فقد ضمت القلادة من الداخل نقوشا وهي عبارة عن أدعية توفر حماية للشخص الذي يقوم بارتدائها.

وجاء تعليق الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان فيما يلي قائلةً: – “تتلألأ أشعة الضوء وتمتد لمساحات واسعة، ويُضفي شهر رمضان المبارك عليها مزيدًا من البُعد الجمالي. مصابيح المساجد التقليدية وأجزاء البلاط جميعها رموز وأشكال وتصاميم جمالية تشكل فكرة الضوء، وتعطي ملمساً متفرداً، وتزداد تجسيدا أكثر باستخدام الحروف العربية وكلمة “نور الأنوار” على وجهي العقد”.

وتبرز رؤية الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان الفنية بشكل واضح من خلال أعمالها الفنية التي تجسد عناصر من التراث والحداثة في الوقت نفسه.

”لقد سعيت لإلقاء الضوء على تراثنا التقليدي من خلال هذا العمل الفني وابتكار قطعة فنية تبرز الحفاظ على الفخر بالهوية الإماراتية في عالم شمولي دائم التغيير”

تم العمل على التصميم بالكامل بمنتهى الدقة؛ وسيتم الاحتفاظ بقطع المرجان والملاكيت باعتبارها فريدة من نوعها. ولقد كانت الأنوار والتقاليد الإسلامية العنصران المستخدمان في استلهام الرؤية لمخطط الألوان لهذه الكبسولة، ابتداءً بالنقش المُعقد على القلادة المستوحاة من البلاط الأندلسي والزخارف الزهرية لتصل إلى تصميم الخُطَّاف الذي يحمل حبات اللؤلؤ والمرجان. وعن طريق استغلال فكرة تنوع المجوهرات أحسن استغلال، يمكن إزالة شُرابة اللؤلؤ أو إضافتها بحيث يمكن تصميم القطعة تصميما معاصرا ذو لمسة حسية تقليدية؛ فما من طريقة أفضل للاحتفال برمضان من خلال اقتناء هذه الهدايا التي يتم تصميمها تحت الطلب وأيضا تغليفها تغليفًا يدويًا على يد الخطاطة والمصممة الإماراتي المعروفة “نرجس نور الدين“.

ومن المتوقع أن يستمر هذا التعاون مع الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان ووجود خطط مستقبلية لتصميم المزيد من القطع عالية الجودة للمجموعة بالإضافة إلى قطع مجوهرات مميزة للارتداء اليومي.

وفي غضون ذلك، صرحت السيدة/ لوليا الفردان، المدير العام لمجوهرات الفردان، في حفل الافتتاح الرسمي للمتجر الرئيسي: “لقد صممنا المتجر بحيث نوفر تجربة حقيقية شاملة تعكس الصورة التاريخية لعائلة “الفردان” وفلسفتنا في الاحتفال بأهم لحظات الحياة، حيث نتطلع إلى الترحيب بالزوار لكي ينطلقوا في رحلة الاستكشاف والاستمتاع عند زيارة المتجر”.

وصرَّح حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لـمجموعة الفردان: “إننا في غاية السعادة لطرح أحدث تجربة تسوق للمجوهرات الراقية لعملائنا الكرام، وأردف قائلاً: “إن المتجر الجديد يمثل مرحلة أخرى بارزة بين مجموعة العلامات التجارية لمجوهرات الفردان في دولة الإمارات العربية المتحدة”. “ويسرني أن أوجه الدعوة لعملائنا لزيارة المتجر الجديد والاستمتاع بتجربة جديدة تبحر بهم عبر الجوهر الحقيقي للرقي والفخامة والرفاهية أثناء التسوق للحصول على أحدث تشكيلات المجوهرات لدينا.