مجهول يفوز بـ 1.6 مليار دولار

أصبح اليانصيب وسيلة شائعة للناس للفوز بأموال طائلة، ويمكن أن تكون الجوائز الكبرى ضخمة، مما يجعل اليانصيب فرصة جذابة للفوز بالثروة، وفي ولاية فلوريدا الأمريكية يوم الأربعاء فاز شخص مجهول بجائزة يانصيب فلوريدا بقيمة 1.6 مليار دولار، وهي ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت الجهة المنظمة لجوائز اليانصيب في بيان: إن الفوز بالجائزة الكبرى “ميجا مليونز” جاء يوم الاثنين، بعد سبعة أسابيع من سحب الثامن من أغسطس آب، فلوريدا واحدة من 45 ولاية بالإضافة إلى واشنطن العاصمة التي تشارك في ميجا مليونز.

مرت العملية بواحد وثلاثين 31 سحبا مرتين أسبوعيا دون فائز حتى تمكن شخص اشترى تذكرة من أحد متاجر السوبر ماركت من مطابقة جميع الأرقام الستة.

وقالت ميجا مليونز إن الجائزة الكبرى البالغة 1.602 مليار دولار هي الأكبر في تاريخها، إذ تجاوزت الجائزة البالغة 1.537 مليار دولار التي تم الفوز بها في ولاية ساوث كارولينا في 2018.

وتأتي هذه الجائزة في المرتبة الثانية خلف الرقم القياسي المسجل في يانصيب باوربول المنافس، والذي كانت جائزته الكبرى 2.04 مليار دولار لتذكرة تم بيعها في كاليفورنيا في نوفمبر 2022، بحسب موقع باوربول الإلكتروني.

وذكر موقع ميجا مليونز الإلكتروني إنه سيكون لدى الفائز في فلوريدا ميجا مليونز خيار المطالبة بالمبلغ كاملا مدفوعا على مدار 30 عاما أو الحصول على مبلغ إجمالي 794.2 مليون دولار نقدا. ويتم فرض ضريبة على المكاسب.

ولا يجبر قانون فلوريدا الفائزين بجوائز يانصيب تبلغ 250 ألف دولار أو أكثر الكشف عن هوياتهم علنا إلا بعد 90 يوما من الحصول على الجائزة.

وبالنسبة للتذكرة بقيمة دولارين، فإن احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى حوالي واحد في 300 مليون.