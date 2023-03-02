مجموعة stc وشريك يتفقان لربط السعودية عبر الكابلات البحرية

وقعت مجموعة شركة الاتصالات السعودية (stc) الممكن الرقمي الأبرز في المملكة والمنطقة اتفاقية مع برنامج مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) لتعزيز مكانة السعودية كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري EMC.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مشروع الكابلات البحرية يؤكد مكانة السعودية كمركز رقمي رائد، وسيشجع مزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية.

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى

سعدنا بالتوقيع مع #شريك @ShareekSA لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعنا اتفاقية مع @MISA في مجال الكابل البحري EMC والذي يضع المملكة مركزا رقميًا رائدًا. pic.twitter.com/bNWIdI1Y6t — stc السعودية (@stc_ksa) March 1, 2023

وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم، وسيقدم مسارات غير تقليدية مما يرفع كفائه الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة stc وذك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.

ويأتي الكابل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الاستراتيجي للمنطقة، ويرسخ مكانة السعودية على خارطة الدول المتقدمة رقمياً، حيث يسهل تدفق البيانات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنية مجموعة stc الرقمية المتقدمة.

وتسعى المجموعة للإسهام بجذب الاستثمارات العالمية كمزودي الخدمات السحابية وشبكات توصيل المحتوى التي تسهم في تمكين أهداف المملكة الرقمية عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توطين المحتوى مما يزيد الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، وزيادة جودة خدمات الأنترنت المقدمة وضمان الاتصال المستمر للبيانات الذي سينعكس بشكل إيجابي على تجربة المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال كعنصر جذب إضافي للتنمية والاستثمار الاجنبي عبر تنويع جديد لمسارات الكابلات البحرية التي تربط المملكة بقارة أوروبا.

ويقدم برنامج شريك مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات متعددة من بينها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ويتنوع الدعم بما يخدم جميع الشركات لتسريع الاستثمارات المحلية.