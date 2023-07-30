مجموعة stc السعودية تحقيق أعلى إيرادات نصفية تاريخية

أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2320م، مبينة ارتفاع الايرادات خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 8.17% مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق لتصل إلى 36,506 ملايين ريال.

وارتفاع إجمالي الربح خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 0.90% مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق ليصل إلى 18,488 مليون ريال.



وبينت أن صافي الربح خلال النصف الأول من العام 2023م ارتفع بنسبة 4.17% مقارنة بالنصف المماثل من العام السابق ليصل إلى 6,117 مليون ريال، مفيدة أن نتائج النصف الأول من العام 2023م لا تشمل الربح من بيع أرض الخبر.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، خلال بيان صحفي نشرته “وكالة الأنباء السعودية” : ” خلال الفترة الماضية، وبالتوافق مع رؤية الشركة وإستراتيجيتها “2.0 DARE”، التي تتضمن التوسع في الحجم والنطاق، قامت مجموعة stc من خلال شركة “solutions”، بالتوقيع على عرض ملزم للاستحواذ على نسبة 40% من شركة “Devoteam Middle East” الرائدة في مجال الاستشارات الرقمية المبتكرة للأعمال، وسيعزز هذا التوسع من قدرات مجموعة stc في قطاع تقنية المعلومات وتمكين التحول الرقمي من خلال منظومة متكاملة من الشركات التابعة المتخصصة في البنية التحتية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والخدمات المالية الرقمية، وخدمات تعهيد الأعمال، وغيرها.



ومن منطلق دور المجموعة كممكن رقمي رائد في المملكة والمنطقة، أعلنت “center3” (إحدى الشركات التابعة للمجموعة)، عن وصول أطول كابل بحري في العالم “2Africa” إلى مدينة جدة وينبع ، على أن يصل إلى مدينة ضبا في وقت لاحق من هذا العام وإلى مدينة الخبر خلال عام 2024م. ويعد هذا الكابل من أطول الكابلات البحرية في العالم وسيربط هذا المشروع 33 دولة عبر ثلاث قارات: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وقامت center3″” كذلك بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة Huawei”” لإنشاء منطقة سحابية في المملكة التي ستوفر خدمات سحابية متطورة وآمنة على أعلى المستويات لتقديم خدمات استضافة البيانات لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، كما عززت center3″” سعة مركز بياناتها في مدينة الرياض بمقدار 9.6 ميجاواط، ويهدف هذا التوسّع إلى تحسين وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات استضافة البيانات التي تقدمها “center3” لعملائها بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً رقمياً إقليمياً.



وفي إطار سعي المجموعة لدعم ريادة الأعمال وتمكين الابتكار في المملكة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي في المجالات التقنية، أعلنت مجموعة stc، عن وصول قيمة الاستثمارات التي حصل عليها رواد الأعمال المشاركون في مسرّعة inspireU إلى أكثر من 700 مليون ريال، ونجحت مسرّعة inspireU منذ إطلاقها من تمكين أكثر من 90 مشروع رقمي ناشئ بمختلف المجالات؛ وبلغت القيمة السوقية للاستثمارات والتعاملات المالية لمنتجات المشاريع التي احتضنها البرنامج أكثر من 12 مليار ريال، كما استفاد أكثر من 40 مليون مستخدم من مشاريع inspireU الريادية التي وفَّرت أكثر من 600 ألف فرصة عمل، الأمر الذي يؤكد مساهمة stc في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير فرص العمل ودعم المحتوى المحلي عبر تحويل أفكار رواد الأعمال إلى مشاريع ناجحة.



وبين الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن مجموعة stc في موسم الحج لهذا العام قامت بتجهيز المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والحلول المبتكرة، نتج عن ذلك تحقيق نمواً ملحوظاً في حركة الشبكة والبيانات خلال موسم الحج 1444هـ، فقد سجلت شبكة الجيل الخامس ارتفاعاً في حجم الاستخدام خلال أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 211% مقارنة بموسم الحج للعام الماضي، ونمواً في عدد المستخدمين الدوليين لشبكتها بنسبة 39% مقارنةً بأعداد المستخدمين الدوليين في العام السابق. بالإضافة إلى ارتفاع عملاء التجوال الدولي على شبكة stc بنسبة 121% عن العام الماضي , مؤكدا أن stc تفخر بدورها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال المساهمة في إنجاح موسم الحج لهذا العام.

وقالت “إس تي سي” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.40 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 3 أغسطس 2023، والمقيدين في سجل مساهمي “اس تي سي” لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.