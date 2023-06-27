تطبيق يوفر لك مجموعة من المقاولين والمصممين ومزودي المفروشات

كشفت شركة سيتلر، عن توفير تطبيقها لشبكة واسعة من المقاولين والمصممين الداخليين ومزودي المفروشات، بما يتيح للعملاء تصميم مساحاتهم الخاصة بطريقة مثالية وبكل سهولة وثقة.

ويتعاون تطبيق سيتلر مع مجموعة متنوعة من المتخصصين الموثوقين في قطاع التجديد والترميم، بحيث يتيح للعملاء اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار الخبراء للعمل على مشاريعهم. ويدرك العاملون على تطبيق سيتلر أهمية التعاون مع المتخصصين والحرفيين المهرة الذين يمتلكون الخبرة الضرورية لتقديم حلول تصميم عالية الجودة ترقى لأعلى معايير القطاع.

ومن جانبه قال تيمور فاليتوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سيتلر: “نسعى في سيتلر لتقديم نتائج استثنائية وضمان رضا العملاء. وندرك تماماً أن اختيار المقاول والمصمم الداخلي ومزود المفروشات المناسب يشكل خطوة مهمة على طريق إنجاز عمليات ترميم ناجحة. لذلك، قمنا بإنشاء شبكة واسعة من الشركاء الموثوقين الذين أثبتوا التزامهم بأعلى درجات الحرفية وأرقى مستويات خدمة العملاء. ونهدف في سيتلر إلى ضمان إكمال جميع مشاريع التجديد، مهما بلغ حجمها، وفق أعلى درجات الجودة والحرفية”.

ومن جهتها، قالت أيسايلو فاليتوف، المديرة التنفيذية والمؤسسة المشاركة في سيتلر: “نؤمن في سيتلر بضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل لابتكار مساحات استثنائية. ويضم التطبيق مصممين داخليين ومزودي مفروشات موثوقين، حيث يوفر للعملاء منهجاً متكاملاً في عمليات التجديد والترميم من خلال تأمين وصولهم إلى مجموعة من الخبراء الملتزمين بتطبيق رؤيتهم الفنية على أرض الواقع”.

ويمكن للعملاء استخدام تطبيق سيتلر للوصول إلى مجموعة من المصممين الداخليين الموهوبين القادرين على تحويل منازلهم ومكاتبهم ومتاجرهم إلى مساحات عملية فريدة. ويتيح التطبيق للمستخدمين، من خلال التعاون مع خبراء وحرفيين مهرة، الاستفادة من نصائحهم في تصميم وتخصيص المساحات، بالإضافة إلى مساعدتهم على الوصول إلى تشكيلة واسعة من المواد والتصاميم.

ويركز تطبيق سيتلر، بالإضافة إلى التصميم الداخلي، على عملية اختيار المفروشات بما يضمن توفير مساحات عملية ومريحة في نفس الوقت. ويتعاون سيتلر مع العديد من مزودي المفروشات، حيث يقدم منتجات عالية الجودة بتصاميم متنوعة وأسعار منافسة. ويمكن للعملاء الاختيار من مجموعة واسعة من تصاميم المفروشات ومقارنة الأسعار والحصول على القطع المثالية التي تناسب مساحاتهم الجديدة.

ويعمل سيتلر بصفة وسيط موثوق، حيث يتعاون مع المقاولين عن كثب بهدف تزويد العملاء بإجراءات أمان إضافية تضمن التزام المقاولين بتقديم أعلى مستويات الجودة في عمليات الترميم والتجديد. ويتيح التطبيق للعملاء، من خلال الاستفادة من خدمة التحقق من الأطراف الثالثة، التأكد من أن الخدمات توافق معايير القطاع والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.