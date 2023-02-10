مجموعة ملتيبلاي تحقق أرباحاً بقيمة 18,56 مليار درهم في 2022

أعلنت مجموعة ملتيبلاي في أبوظبي، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 18,56 مليار درهم إماراتي لسنة 2022، مدفوعاً بالأداء القوي لاستثمارات المجموعة ونمو المحفظة التشغيلية.

وعلى الرغم من العديد من الأوضاع المعاكسة والانتكاسات على الصعيد العالمي، أظهرت معظم الشركات التابعة للمجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية في سنة 2022، مما يسلط الضوء على قوة هذه الشركات ومرونة المجالات التي تعمل بها. على سبيل المثال حققت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نمواً بنسبة 51%، فيما حققت شركة فيولا كوميونيكيشنز نمواً بنسبة 203% مدعوماً بالإنفاق على الفعاليات والوسائط الخارجية ونمو الاقتصاد وذلك في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما حققت مجموعة أومورفيا نمواً بنسبة 47%.

واصلت مجموعة ملتيبلاي مسيرة استثماراتها الإستراتيجية بقيمة تزيد عن 12 مليار درهم إماراتي في سنة 2022 في قطاعات الأعمال الديناميكية التي تضم الصناعات الأساسية عالية النمو، مثل الطاقة، وعلى سبيل المثال في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) وشركة إنترناشونال إنيرجي القابضة (IEH). وفي الوقت نفسه، تقدم هذه الشركات دخلاً ثابتاً والذي من شأنه أن يحقق زيادة في قيمة حقوق المساهمين.

وإضافة إلى ذلك، تم إدراج مجموعة ملتيبلاي في العديد من المؤشرات، بما في ذلك مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي يعزز مكانتها على الخريطة العالمية للاستثمارات المعيارية والتي من المتوقع أن تجذب تدفقات استثمارية كبيرة. كما تقوم المجموعة بجذب وتوظيف الخبراء في سوق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية. وحصلت المجموعة في الآونة الأخيرة على شهادة أفضل بيئة للعمل (Great Place to Work) من قبل الهيئة العالمية المعنية بثقافة الشركات.

وتتطلع مجموعة ملتيبلاي إلى مستقبل واعد، اعتمادا على حجم محفظتها والتي تشمل 34,97 مليار درهم إماراتي من الأصول السائلة و1,03 مليار درهم إماراتي موزعة ما بين النقد والأرصدة البنكية والديون المتوسطة، وكذلك شبكتها العالمية من الشركاء لعقد الصفقات، وجهودها في بناء فريق داخلي من الخبراء المتميزين، حيث ستواصل المجموعة الاستفادة من اتجاهات السوق لتبقى في مكانة قوية تمكنها من مواصلة الاستثمار في الشركات التحويلية والتي توفّر السيولة عن طريق نماذج إيرادات جديدة في الصناعات الإنتقالية.