مجموعة ضاهر الإماراتية تشتري 502 من المتاجر الروسية لأكبر شركة منسوجات في العالم

أعلنت شركة “إنديتكس” التي تملك علامة زارا التجارية وهي أكبر بائع تجزئة للمنسوجات في العالم، على بيع أعمالها في روسيا لمجموعة “ضاهر” الإماراتية عقب انسحاب زارا من روسيا بحسب بلومبرغ.

جاء ذلك بحسب إفصاح يوم الثلاثاء من شركة إنديتكس الإسبانية التي أشارت إلى إن اتفاقية البيع ستضمن بقاء عدد كبير من الوظائف في روسيا، وستنال مجموعة ضاهر معظم عقود إيجار متاجر “إنديتكس”. تتوقع الشركة الإسبانية أن تغطي المخصصات التي تم وضعها في النصف الأول من العام تأثير الخروج من روسيا. وفي يونيو، أعلنت إنديتكس إنها حصلت على 216 مليون يورو (215 مليون دولار

كمخصصات لعمليات الإغلاق في روسيا وأوكرانيا.

وكانت “إنديتكس” قد سبق وأعلنت في مارس الماضي أنها ستغلق متاجرها البالغ عددها 502 في روسيا، وتوقف مبيعات الإنترنت بعد غزو أوكرانيا. وتمثل روسيا قرابة 8.5% من إجمالي أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب، وكانت روسيا ثاني أكبر سوق للشركة من حيث عدد المتاجر. وبحسب الاتفاقية، ستعمل مجموعة “ضاهر” في روسيا تحت علامتها التجارية الخاصة، ولكن إذا رغبت “إنديتكس” في مرحلة مستقبلية في العودة إلى البلاد، فإن الصفقة ستحدد إمكانية القيام بذلك من خلال الامتيازات. يقع مقر “ضاهر” في الإمارات العربية المتحدة، ولدى الشركة صلات مع شركة “أزاديا” (Azadea)، وهي شركة لبنانية تدير امتيازات “إنديتكس” في الشرق الأوسط.