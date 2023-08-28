فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مجموعة سليمان الحبيب توقع عقداً بقيمة 758.7 مليون ريال مع الزامل للصناعة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سليمان الحبيب

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في المملكة العربي السعودية، عن توقيع عقد بواسطة شركة “مستشفى المحمدية للرعاية الطبية” المملوكة لها بالكامل مع شركة “الزامل لخدمات التكييف والتبريد” بقيمة 758.68 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية”، الاثنين، إن العقد يتضمن تنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى المحمدية في مدينة جدة. وذكرت أن مدة العقد 14.5 شهر.

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وأضافت أنه من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير مالي على النتائج المالية للمجموعة عند البدء في تشغيله والمتوقع أن يكون في نهاية عام 2024م.

وأشارت إلى أن المجموعة تعتزم تمويل المشروع من خلال مواردها الذاتية وقروض بنكية طويلة الأجل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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