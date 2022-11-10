مجموعة تعليم تلحق بركب الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام

تعتزم مجموعة تعليم القابضة جمع 204 ملايين دولار من خلال إدراج أسهمها في سوق دبي المالي في طرح عام أولي، تزامنا مع انتعاش عمليات الطرح العام الأولي في الشرق الأوسط.

وحددت المجموعة النطاق السعري الذي يتراوح بين 2.95 درهمًا إلى 3 دراهم للسهم. وتخطط المجموعة لبيع 254.2 مليون سهم، ما يعادل حصة قدرها 25.32 في المئة من رأس مال المجموعة، وستحتفظ بحصة 5 في المئة لجهاز الإمارات للاستثمار.

تعد مجموعة تعليم واحدة من أكبر مقدمي الخدمات التعليمية من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية في الإمارات العربية المتحدة

تمتلك المجموعة محفظة تضم 26 مدرسة، منها 10 مدراس خاصة متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية.

تقدم المجموعة المنهجين الأمريكي والبريطاني بالإضافة إلى منهج البكالوريا الدولية.

وتعد مجموعة تعليم واحدة من بين القليل من الشركات الخاصة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق الأوراق المالية الإماراتي الذي تهيمن عليه المؤسسات المملوكة للدولة العام الحالي.

وتنوي الشركة الاستفادة من حصيلة عوائد الطرح في توسع القطاع المتميز من الروضة إلى المرحلة الثانوية من خلال إنشاء أربع مدارس متميزة جديدة في دبي وأبو ظبي. وأعلنت الشركة أن توزيع الأرباح على المساهمين سيكون بالمستوى الحالي على الأقل، وتنوي زيادة أرباحها بما يتناسب مع نمو الأرباح المستقبلية.

وفرة المدارس الخاصة

ويعد الآباء والأمهات في الإمارات العربية المتحدة ضمن الأكثر إنفاقا على تعليم أطفالهم، مما أسهم في الزيادة الكبيرة في عدد المدارس الخاصة بالإمارات لتلبية الطلب المتزايد على التعليم الخاص. يأتي ذلك في وقت استقطبت فيه الإمارات الكثير من المغتربين بعد بروز دبي كملاذ آمن للهاربين من قيود كورونا.

طفرة في عمليات الطرح العام الأولي

يشهد الشرق الأوسط طفرة في عمليات الطرح العام الأولي، مردها إلى عوامل عديدة، منها ارتفاع أسعار النفط في مستهل عام 2022 وزيادة تدفق المستثمرين إلى المنطقة. وسجلت الطروحات الأولية في المنطقة أفضل أداء لها على الإطلاق في النصف الأول من العام الحالي.

وجمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 724 مليون دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي. واجتذبت الشركة طلبات اكتتاب بقيمة 34 مليار دولار.

وتعتزم شركة “أمريكانا للمطاعم العالمية”، المشغلة لمطاعم “بيتزا هات” و”كيه إف سي” في الشرق الأوسط، طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.

وأعلنت مجموعة تعليم عن فتح باب الاكتتاب في أسهم المجموعة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، وسيغلق باب الاكتتاب في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعلنت المجموعة عن تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال والمجموعة المالية هيرميس الإمارات كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح العام الأولي. وعينت الشركة أيضا بنك الإمارات دبي الوطني كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي كبنوك تلقي الاكتتاب.