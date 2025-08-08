مجموعة ايساس تبدأ بتوسع استراتيجي في الشرق الأوسط

أعلنت ايساس “ESAS“، المجموعة المتخصصة في إدارة الاستثمارات والثروات والتي تتخذ من إسطنبول ولندن وفرانكفورت مقار لها، عن تعيين القيادية المالية الإقليمية فرح أحمد فستق عضواً في مجلس إدارتها ضمن التوجه الاستراتيجي للمجموعة نحو تعزيز الحوكمة وتوسيع الحضور المؤسسي في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد فرح فستق من أبرز الشخصيات النسائية تأثيراً في القطاع المالي في الشرق الأوسط، إذ تمتلك أكثر من 30 عاماً من الخبرة في مؤسسات مالية عالمية. وسبق أن شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة لازارد الخليج المحدودة، كما تولّت مناصب قيادية في شركات مثل ING لإدارة الاستثمارات، ومورغان ستانلي، ودويتشه بنك، وإيف جي هيرميس. ويُعد انضمام فستق إلى مجلس الإدارة محطة مفصلية في مسيرة “ESAS” نحو تكامل أكبر مع المنطقة وتعزيز هيكليتها الحوكمية. وتتميّز فستق بخبرتها المتعمقة في مجالات إدارة الأصول والثروات، والحوكمة المؤسسية، واستراتيجيات الاستثمار الإقليمي. كما تمتلك شبكة علاقات واسعة النطاق مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في دول الخليج وخارجها.

وقال علي صبانجي، رئيس مجلس إدارة “ESAS”: “فرح ليست قيادية متمرسة فحسب، بل هي صاحبة فكر استراتيجي تتحدى الأنماط التقليدية. وجودها في مجلس إدارتنا يعزز رؤيتنا الاستراتيجية وانفتاحنا على العالم. في ’ESAS‘، نؤمن بأن القيم والرؤية يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب. والتزام فرح بالقيادة المسؤولة ودعمها للتنوع يعكس المبادئ التي نسعى لتجسيدها كل يوم.”

وعلى الصعيد الشخصي، تُعرف فرح فستق بدورها البارز في دعم التنوع بين الجنسين وتمكين الشباب. فقد شاركت في تأسيس الفرع الإقليمي لمبادرة “نادي 30%” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، كما أطلقت منصة “تارا” لتوجيه المهنيات العربيات الطموحات.

وقالت فرح فستق بمناسبة تعيينها: “الانضمام إلى مجلس إدارة ’ESAS‘ شرف كبير بالنسبة لي. هذا لا يمثّل انسجاماً مهنياً فحسب، بل هو أيضاً تجسيد لرؤية مشتركة: أن ننمو بنزاهة، ونستثمر بقناعة، ونقود بمسؤولية.”