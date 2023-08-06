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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب توزع 350 مليون ريال نقداً على المساهمين

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أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام المالي 2023 بقيمة 350 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 350 مليون سهم بقيمة اسمية 1 ريال لكل سهم.

وتبلغ نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وتم تحديد تاريخ التوزيع يوم الإثنين 28 آب / أغسطس 2023م الموافق 12 صفر 1445هـ.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 10 أغسطس 2023م الموافق 23 محرم 1445هـ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة جميع المساهمين بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الإستثمارية لضمان وصول أرباحهم مستقبلا دون أي تأخير.

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