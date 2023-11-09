تجاوزت مجموعة الإمارات الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق بحوالي 10.1 مليارات درهم. وتطابقت أرباح المجموعة للنصف الأول من 2023-2024 تقريبًا أرباحها القياسية للعام بأكمله في 2022-2023.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ذلك في حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقا، قائلا: “نجني اليوم ثمار خططنا للعودة أقوى وأفضل من أي وقتٍ مضى. فقد تجاوزنا الأرقام القياسية السابقة وحققنا أفضل أداء نصف سنوي على الإطلاق، حيث تساوت أرباحنا عن الأشهر الستة الأولى من 2023/ 2024 تقريباً مع أرباحنا القياسية عن السنة المالية 2022/ 2023 بأكملها. ويعكس هذا الإنجاز الهائل المواهب والالتزام ضمن المجموعة، وقوة نموذج أعمالنا، وقوة رؤية دبي وسياساتها التي أتاحت إنشاء قطاع طيران قوي ومرن ومتطور”.

ويأتي ذلك مع إعلان النتائج المالية نصف السنوية لمجموعة الإمارات، وأوضح الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالقول : “واصلنا عبر المجموعة تكثيف العمليات بأمان، والتحرك بمنتهى المرونة لتلبية طلب العملاء. ونفذنا سلسلة من التحسينات على خدماتنا ومنتجاتنا لكي نبقى الخيار المفضل للعملاء، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا ومنتجاتنا وشراكاتنا وتقنياتنا لتعزيز قدراتنا والتأكد من استعدادنا للمستقبل”.

تجاوزت مجموعة الإمارات الأرقام القياسية السابقة لتعلن عن أفضل أداء نصف سنوي لها على الإطلاق. فقد تساوت أرباح المجموعة للنصف الأول من 2024/2023 تقريباً مع أرباحها القياسية للسنة المالية 2023/2022 بأكملها.



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واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: “نتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام مجموعة الإمارات قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية 2023/ 2024، وسوف نحافظ على المرونة في كيفية نشر مواردنا في مختلف الأسواق التي تشهد تغيرات ديناميكية. كما نراقب، في ذات الوقت، الرياح المعاكسة مثل ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، والضغوط التضخمية، والعوامل الجيوسياسية”.

وأعلنت مجموعة الإمارات اليوم عن أفضل نتائجها المالية على الإطلاق خلال ستة أشهر، بصافي أرباح نصف العام 2023-2024 بقيمة 10.1 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، متجاوزة أرباحها النصف سنوية القياسية البالغة 4.2 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أمريكي) العام الماضي بنسبة 138%. كما أعلنت المجموعة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 20.6 مليار درهم إماراتي (5.6 مليار دولار أمريكي)، وهو تحسن كبير مقارنة بـ 15.3 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يوضح ربحيتها التشغيلية القوية. بلغت إيرادات المجموعة 67.3 مليار درهم إماراتي (18.3 مليار دولار أمريكي) للأشهر الستة الأولى من العام 2023-2024، بزيادة 20% مقارنة بـ 56.3 مليار درهم إماراتي (15.3 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي. وكان هذا مدفوعًا بالطلب القوي على النقل الجوي في جميع أنحاء العالم، والذي كان يسير في مسار تصاعدي منذ رفع قيود السفر الأخيرة بسبب الجائحة.