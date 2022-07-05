مجموعة أمانة تكشف عن ثلاث شركات تابعة

كشفت مجموعة أمانة، الناشطة إقليمياً في عقود التصميم والإنشاء، عن هويتها الجديدة التي تعكس مكانتها وتميزها، لتضم الآن ثلاثة شركات تابعة وهي: الإنشاء (Construct) والتصنيع (Manufacture) والاستدامة (Enhance).

تعكس هذه التحولات ما توفرها أمانة من خدمات أمام المشهد الاقتصادي وإلى شغفها في بناء بيئة نظيفة وأكثر استدامة وأكثر ذكاءً. ويرتكز شعار أمانة الجديد حول الدائرة التي ترمز إلى القوة والانسجام، ويحمل وعد أمانة بأن تكون أهلا للثقة. “نبني معاً” يلخص نقاط قوة أمانة من خلال التعاون والذكاء.

وقد علق رياض بصيبص، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أمانة للاستثمار قائلاً:” منذ انطلاقها قبل 30 عاماَ رسخت مجموعة أمانة مكانتها الريادية وسمعتها المميزة في العديد من التخصصات في المنطقة، من خلال التزامها بالارتقاء بمعايير الاستدامة والابتكار والرقمنة. وبينما لا تزال المجموعة تعمل تحت اسم “أمانة”، إلا أن ما تشهده من تطورات ما هو إلا انعكاس لاستراتيجياتها الجديدة التي تتماشى مع الثلاثين عامًا المقبلة، واعتماد أمانة على نهج التعاون لإتمام المشاريع بنجاح.”

وأضاف: “نحن في أمانة على استعداد لاغتنام كافة الفرص المستقبلية في الدولة والخليج، والسعي لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع مختلف الجهات ودعم المنطقة في مسيرتها التنموية نحو التميز والازدهار”.

أمانة (Construct) وهي تشمل شركة “أمانة للمقاولات” و”أمانة لوقود الطيران”، والتي ترتكز على تاريخ أمانة العريق وإرثها الممتد لـ 30 عاماً في مجال الانشاءات الصناعية.

منذ تأسيسها في العام 1993، عملت مجموعة أمانة على بناء أكثر من 1500 مبنى في المنطقة، لمجموعة واسعة من العملاء تشمل مجموعة أبوظبي للموانئ وشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة المراعي، وأمازون، وكوكا كولا، ودي اتش إل وطيران الإمارات ومنطقة جبل علي الحرة وكيزاد، ومجموعة لاندمارك (Landmark)، ومجموعة الفطيم العقارية، وشركة مارس ونستله ونون ويونيليفر.

أمانة (Manufacture) تسهم في الاستفادة من التحولات المتوقعة إلى التصنيع الإنشائي من خلال شركتي أمانة وهما: “دوبوكس” و”دوبود”.

لقد ساهمت هاتان الشركتان بتسليم أكثر من 130,000 متر مربع من البناء باستخدام الإنشاءات بالمجسمات الجاهزة، والتي استفادت منها مجموعة من أبرز العملاء مثل: أدنوك وإعمار وشركة القدية للاستثمار وشركة البحر الأحمر للتطوير والوصل العقارية وغيرها.

وقعت دوبوكس، التابعة لمجموعة أمانة، خلال السنتين الماضتين، عقوداً لأبرز المشاريع في المملكة العربية السعودية مع كل من شركة القدية للاستثمار وشركة البحر الأحمر للتطوير، لتحويل 85٪ من إتمام المشاريع للبناء داخل المصنع.

شركة “دوبوكس” هي متخصصة في الجيل التالي من مفهوم البناء خارج الموقع من خلال البناء بالمجسمات الجاهزة والتي تسهم زيادة مستويات الأمان والحد من المخلفات بنسبة تصل إلى 30 بالمائة وهي أرقام مسجلة وليست افتراضية. كما تمتاز هذه المجسمات بسهولة نقلها بعد الانتهاء منها، لتمكين العملاء من التحول والانتقال لمواكبة متطلبات السوق.

تدعم شركة “دوبوكس”، التابعة لـ”أمانة”، الأجندة الوطنية للمملكة في أهدافها الاستدامة، وإعداد الكوادر السعودية والمساهمة في التنويع الاقتصادي.

أمانة (Enhance) تدعم أجندة الاستدامة في المنطقة ومساعدة الشركات على تحقيق طموحاتها الخضراء من خلال العلامتين التابعتين للمجموعة وهي “أمانة للطاقة الشمسية” و”أمانة لتوفير الطاقة”.

وفي هذا الإطار؛ أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية 2050 والتي تهدف للوصول إلى صفر من الانبعاثات الكربونية؛ وكذلك الحال مع المملكة العربية السعودية والبحرين لعام 2060.

تتماشى تطلعات أمانة في مجال الاستدامة مع المبادرات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتكز على أجندة مصادر الطاقة المتجددة مثل الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2030 ورؤية 2021 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما ساعدت أمانة العملاء على إنتاج 80 مليون كيلوواط في الساعة من الطاقة الشمسية، ما يكفي لتشغيل نحو 3239 منزلًا لمدة عام واحد، مما ساهم في توفير 18.25 مليون درهم من تكاليف الطاقة، والحفاظ على 200 ألف شجرة منذ 2018.

عملت أمانة على إنشاء مجموعة واسعة من المباني الصناعية ومحطات الطاقة الشمسية بلغت إجمالي مساحتها 500 ألف متر مربع سنوياً، وكانت من أوائل الشركات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم خدمات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية في مطلع العام 2015، لاسيما اعتمادها رسمياً كـ “خبير الطاقة الشمسية الكهروضوئية”.

تحتضن مجموعة أمانة أكثر من ثمانية ألف موظف في 11 مدينة عبر 7 دول. وتمضي أمانة بخطى ثابتة لتحول من مجموعة تقليدية للإنشاءات إلى علامة عصرية ومتنوعة تشجع على التغيير الذي يفتح باب الابتكارات والنجاح أمام الجميع.