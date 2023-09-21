مجمع الملك سلمان العالمي سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة

88 ألف وظيفة سيوفرها مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية بحلول العام 2030م، وذلك ضمن أهداف وخطط الرؤية، و الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الأعمال البحرية.

أكد الرئيس التنفيذي لمجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، عبد الله الأحمري، أن المجمع سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة، بالإضافة لتوفير 17 مليار دولار من الناتج المحلي.

وأضاف: «نعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة من أجل التطوير ونضع التقنيات لحماية السفن والعاملين على السفن».

وقال «الأحمري» في تصريحات لـ«الإخبارية»: «المجمع سيوفر أكثر من 88 ألف وظيفة و17 مليار دولار من الناتج المحلي بحلول 2030 وسنوفر 12 مليار دولار».