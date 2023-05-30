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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مجلس الوزراء السعودي يوافق على تقييم ثروة الأفراد والأسر

وافق مجلس الوزراء على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية

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وافق مجلس الوزراء على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الموافقة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة.

وجاء ذلك خلال جلسة التي ترأسها، اليوم الثلاثاء، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة غرب المملكة.

وقد انتهى المجلس إلى 11 قراراً، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وكان القرار الذي يحمل الرقم ثامناً ينص على:

“الموافقة على سياسة تنمية الطفولة المبكرة، والموافقة – من حيث المبدأ – على الإطار الموحد الشامل لتقييم القدرة المالية والثروة للأفراد والأسر”.

ولم توضح التقارير الواردة طبيعة القرار.

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