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مجلس الوزراء السعودي يمدد المهلة التصحيحية لملاك المركبات المهملة

مجلس الوزراء السعودي يمدد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة لمدة عام

كانت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة (المتهالكة) في السعودية انتهت يوم الأربعاء 1 مارس/آذار 2023

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مجلس الوزراء السعودي يمدد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة

وافق مجلس الوزراء السعودي على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (99) وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة (عام) إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023.

وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض.

وكانت المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة (المتهالكة) في المملكة انتهت يوم الأربعاء الماضي 1 مارس/آذار 2023.

وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي، في وقت سابق، إن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة، ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية.

وأكدت أن من سينقل ملكية مركبته التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة قبل نهاية المهلة الممنوحة، سيعفى من الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وكانت منصة أبشر قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

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