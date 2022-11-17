مجلس الوزراء الإماراتي يعلن رسميا موعد عطلة اليوم الوطني ويوم الشهيد

أعلن مجلس الوزراء الإماراتي رسميا، اليوم الخميس، موعد عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2022.

وقال المجلس إن العطلة ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من شهر ديسمبر على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 5 ديسمبر.

نحتفي في عيد الاتحاد الـ51 برواد وطننا الملهمين، ونذهب معهم في رحلة للعام 2071



يمكنك مشاهدة البث المباشر للاحتفال الرسمي على موقعنا وصفحات التواصل الاجتماعي وجميع القنوات التلفزيونية المحلية في الثاني من ديسمبر.



تابعونا للمزيد من المعلومات.#عيد_الاتحاد51 pic.twitter.com/aHeHiL0Von — Official UAE National Day Celebration (@OfficialUAEND) November 15, 2022



ويوم الأحد هو يوم عطلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه فسيتم استئناف العمل يوم الإثنين 5 ديسمبر.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني الـ 51 ، مع 10 أيام من الاحتفالات الشهر المقبل.

وحسب موقع العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تقام العديد من الفعاليات الحية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر.

وتتوافر تذاكر العروض مقابل 200 درهم إماراتي، حيث ستبدأ العروض في الساعة 6 مساءً كل يوم خلال الاحتفالات.

وقال الموقع الإلكتروني الرسمي لليوم الوطني: “سيكون العرض مفتوحًا لكل من يتصل بدولة الإمارات العربية المتحدة لتجربة العروض العامة الرسمية لليوم الوطني 51 لمدة تسعة أيام متتالية … في أبو ظبي في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض”.

وتابع: “يمكنك مشاهدة أيضًا العرض على الهواء مباشرة يوم 2 ديسمبر على الموقع الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع القنوات التلفزيونية المحلية”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأسبوع الماضي: “سيواصل حفل هذا العام إرث التقريب بين الوطن والشعب في لحظة من الوحدة والاحتفاء برواد العصر الحديث لدولة الإمارات وصانعي المستقبل الجماعي للدولة”.

يتم الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء روح الاتحاد الإماراتي في عام 1971.

وستكون الاحتفالات باليوم الوطني الـ 51 لدولة الإمارات بعد انتخابه في مايو الماضي.