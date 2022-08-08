مجلس الشيوخ الأميركي يفرض ضريبة على أرباح الشركات التي تتجاوز مليار دولار

أعلنت بالأمس عن الموافقة على خطة جو بايدن الكبرى بشأن المناخ والصحة

وأشارت وكالة أ ف ب، أنه بعد 18 شهراً من المفاوضات وليلة شهدت نقاشات ماراتونية، أقر مجلس الشيوخ الأميركي أول أمس مشروع قانون يتضمن فرض ضرائب جديدة يتوقع أن يقرها مجلس النواب ضمن خطة بايدن الأشمل لتصبح قانونا نافذا.

يهدف مشروع القانون إلى تقليص العجز العام عبر فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على جميع الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار. ويهدف إلى منع بعض الشركات الكبرى من استخدام الثغرات الضريبية التي كانت تسمح لها لغاية الآن بدفع مبالغ أقل بكثير من المعدل النظري.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يدر أكثر من 258 مليار دولار من الإيرادات للإدارة الفديرالية الأميركية على مدى السنوات العشر المقبلة.

الخطة التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار تشكل أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 في المئة بحلول عام 2030.

بموجب هذا الإصلاح يحصل المواطن الأميركي على نحو 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية لدى شرائه سيارة كهربائية. ويحصل على تغطية نسبتها 30 في المئة لدى تركيب ألواح شمسية على سطحه. يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز حماية الغابات في مواجهة الحرائق الشديدة التي تعصف بالغرب الأميركي والتي يُعزى تكاثرها إلى الاحتباس الحراري.

كما ستُمنح إعفاءات ضريبية بعدة مليارات من الدولارات للصناعات الأكثر تلويثًا من أجل مساعدتها على التحول في مجال الطاقة وهو إجراء انتقده بشدة الجناح اليساري للحزب، والذي رضخ مؤيداً النص لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق أفضل بعد شهور طويلة من المفاوضات.