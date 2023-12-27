لا يوجد شيء يقدم مجانا سوى حب الأم أحيانا، وتنطبق هذه المقولة على الأرجح مع مايكروسوفت التي تسعى للحضور في هاتفك الذكي عبر تقديم أداة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت Copilot في تطبيق مستقل مجانا للهواتف الذكية بنظام أندرويد.

يدمج كوبايلوت كل من تشات دي بي تي4 و أداة توليد الصور دالي (DALL-E 3)، ويتوفر على متجر بلاي ستور Play Store لنظام أندرويد، ولم تطرح الشركة إصدارا لهواتف أيفون بنظام أي إو إس iOS بعد. ولكن يمكن استخدام تطبيق بنج Bing على أيفون وأيباد للوصول إلى ميزات كوبايلوت الحالية.

يأتي إطلاق تطبيق كوبايلوت لنظام هواتف أندرويد بعد أكثر من شهر بقليل من تغيير مايكروسوفت العلامة التجارية لـ Bing Chat إلى Copilot. وأطلقت مايكروسوفت ترسانتها من أدوات الذكاء الاصطناعي مطلع هذا العام داخل محرك بحث بنج Bing ، حيث قامت بدمج واجهة تشبه تشات جي بي تي ChatGPT في نتائج البحث.

ولدى محاولة تشغيل أداة الرسوم دالي DALL-E ظهرت رسالة تفيد بعدم توفره في الوقت الحالي. ولدى الطلب بتحليل صورة وما ترمز إليه، قدمت الأداة وصفا مفصلا للصورة دون التعرف على محتواها، بل التعرف المباشر لدى السؤال عن الشخصية المشهورة في الرسوم الكاريكاتورية للرسام الراحل ناجي العلي.