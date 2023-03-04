مجاناً، نصف مليون تذكرة سفر

بدأت هونغ كونغ توزيع 500 ألف تذكرة طيران مجاناً اعتباراً من يوم الأربعاء 1 آذار / مارس في محاولة لجذب الزوار وتعزيز اقتصادها المتعثر، بالتزامن مع تخليها أخيراً عن القاعدة الإلزامية لارتداء الكمامة بحسب بلومبرغ، وحددت شهر مايو لبدء الحملة في أسواق أخرى مثل الشرق الأوسط.

وسيتم توزيع التذاكر من قبل شركات الطيران في المدينة وهي شركة طيران كاثي باسيفيك المحدودة ووحدتها الاقتصادية “اتش كيه اكسبرس”، بالإضافة إلى شركة طيران هونغ كونغ المحدودة والوافدة الجديدة شركة “جريتر باي ايرلاينز”.

وسيحصل المقيمون في تايلاند على التذاكر المجانية في البداية. وستوزع كاثي 80000 تذكرة ذهاباً وإياباً في آذار / مارس، بدءاً من الأربعاء مع تخصيص 17400 تذكرة لتايلاند. وبعد ذلك ستوسع منح التذاكر إلى سنغافورة والفلبين في وقت لاحق من هذا الأسبوع ودول آسيوية أخرى مجاورة في الأيام التالية.

كما بدأت خطوط هونغ كونغ الجوية توزيع التذاكر على المقيمين في تايلاند والفلبين وفيتنام. لم يكشف الناقل عن عدد التذاكر التي سيتم تسليمها لكل بلد. وستقوم شركة جريتر باي إيرلاينز بتوزيع تذاكر السفر إلى تايوان في أيار / مايو، تليها كوريا الجنوبية في تموز / يوليو، وستنضم “اتش كيه اكسبرس” إلى الحملة في نيسان / أبريل، لكنها لم تكشف عن التفاصيل.

وسيتم منح تذاكر مجانية لسكان البر الرئيسي الصيني في أبريل. وستتاح حوالي 80 ألف تذكرة لسكان هونغ كونغ في تموز / يوليو، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي الطرق التي ستكون صالحة لها. ولم تقدم السلطات سبباً لاختلاف الجداول الزمنية وترتيب النشرات.