مجانا، ما رأيك بـ سنوب دوغ سكرتير أو باريس هيلتون سكرتيرة لك من المشاهير؟

أطلقت ميتا الشركة المالكة لفيسبوك مجموعة كبيرة من المساعدات الشخصية بمثابة سكرتير أو سكرتيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالدردشة على منصاتها بالاستعانة بشخصيات تعتمد على 28 شخصية من المشاهير تتضمن باريس هيلتون وسنوب دوغ، وبدأت الشركة في طرح قائمة أولية من 28 من شخصيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقات المراسلة الخاصة بها، و يعتمد الكثير منها على مشاهير مثل تشارلي داميليو، ودواين وايد، وكيندال جينر، ومستر بيست، وسنوب دوغ، وباريس هيلتون.

وهناك البعض الآخر من شخصيات الذكاء الاصطناعي من المساعدات الشخصية، مخصص لحالات استخدام محددة مثل وكيل السفر.

والتطور المثير للاهتمام هو جانب من هذه الشخصيات هو انفعالات هذه الشخصيات أثناء الدردشة مع أحدهم، لتتحرك هيئته بمهارة بناءً على المحادثة. تتفوق ميتا بميزة تنافسية تتمثل بعدد المشتركين أي مليارات المستخدمين يوميًا عبر تطبيقات المراسلة الخاصة بها -وهو ما يمثل ميزة تنافسية رئيسية ضد غوغل وغيرها.

التأثير هنا يصبح أكثر من غامر مقارنة مع روبوتات الدردشة ثنائية الأبعاد . ربما تكون OpenAI هي التي بدأت سباق الدردشة الآلية، ولكن نظرًا للنطاق الهائل الذي تتمتع به ميتا من خلال شبكاتها الاجتماعية، فقد يصبح مساعدها الشخصية هو أداة من الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه معظم الناس لأول مرة. وستسخن المنافسة ولاسيما أن محرك غوغل يستعد للاستفادة من احتكاره لـ 90 من نتائج البحث على الإنترنت وتقتنص شركته حصة تبلغ 70 بالمئة من الهواتف الجوالة، أما أمازون وأبل ومايكروسوفت فسنرى قريبا الكثير مما في جعبتها في هذا السباق المذهل.