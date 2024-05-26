مجانا بدولة واحدة فقط، كاميغو مدّرس بالذكاء الاصطناعي للطلاب ولمساعدة المدرسين

أعلنت شركة مايكروسوفت عن اتفاقية شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع أكاديمية خان التعليمية غير الربحية لتقديم كاميغو وهو مدّرس افتراضي بالذكاء الاصطناعي مجانا لطلاب التعليم المدرسي ومعلميهم.

وستوفر مايكروسوفت خدمات سحابية مجانا لمساعد تدريس الذكاء الاصطناعي في أكاديمية خان، والذي يطلق عليه اسم كاميغو Khanmigo، ليعمل على منصة أزيور Azure السحابية . وسيسمح دعم البنية التحتية لأكاديمية خان تقديم برنامج كاميغو ، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، للمدرسين دون أي تكلفة.

وكانت التكلفة 4 دولارات شهريًا، مع توجيه الرسوم لتمكين كاميغو من الوصول إلى نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) التي تشغله. مع تشغيل كاميغو الآن على سحابة مايكروسوفت، فسوف يمكنه الاستفادة مباشرة من خدمة Azure OpenAI، والتي توفر وصولاً برمجيًا إلى مكتبة من نماذج اللغات الكبيرة.

وكتب فريق التعليم في مايكروسوفت في تدوينة يوم الثلاثاء: “يستفيد كاميغو من محتوى أكاديمية خان لتبسيط الذكاء الاصطناعي للمعلمين ليسهل إعداد الدروس بطريقة جذابة، وتقديم رؤى حول أداء الطلاب، والمهام الموصى بها، والدعم لتحديث معارف المدرسين.”

وفقًا لأكاديمية خان، يمكن لإمكانيات خانميغو أن تساعد المعلمين على تقليل ما يصل إلى خمس ساعات من عبء العمل الأسبوعي، مما قد يساعد في تجنب الإرهاق.

وبدأ سريان الوصول المجاني إلى كاميغو Khanmigo في 21 مايو لمعلمي مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر المقيمين في الولايات المتحدة.

