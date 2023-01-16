مجاناً.. موسم الرياض: الدخول إلى ونتر وندرلاند طيلة أيام الأسبوع قبل الـ6 مساءً

أعلن مهرجان موسم الرياض، مساء أمس الأحد، عن إتاحة الدخول مجاناً لمنطقة “ونتر وندرلاند” طوال أيام الأسبوع قبل الساعة السادسة مساءً.

ودعا موسم الرياض عشاق الترفيه للاستمتاع بجمال الغروب إلى المبادرة بحجز تذاكر الدخول من خلال الرابط.

وتعتبر “ونتر وندرلاند” واحدة من أشهر فعاليات موسم الرياض، وتتميز بألعاب وتجارب تغمر شعور الزوار، وتقدم لهم التسلية والرفاهية، بمعايير عالية من الترفيه.

وموسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في العاصمة السعودية، ويهدف إلى تحويلها لوجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقاً لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030. وانطلق موسم الرياض للمرة الأولى في 2019 واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وانطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وانطلق الموسم الثالث يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022 وحمل شعار “فوق الخيال”، ودخل حفل افتتاح موسم الرياض 2022 موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات بدون طيار.

وتسعى السعودية إلى تعزيز قطاعها للترفيه في إطار تلك الخطة التي تهدف إلى توفير فرص عمل وتقليص اعتماد المملكة على النفط.