مجاناً لعام كامل، خدمة الذكاء الاصطناعي جيميناي برو لطلاب الجامعات السعودية

وقعت منظمة اليونسكو، ممثلة في المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) بالرياض، اتفاقية تعاون مع شركة غوغل، بهدف تعريف طلاب الجامعات السعودية بخدمة Google AI Pro بحسب وكالة الأنباء السعودية. وتتيح هذه الشراكة لطلاب الجامعات في المملكة الاستفادة من خدمة Google AI Pro لمدة عام كامل، ما يعزز معارفهم ومهاراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ويفتح لهم آفاقًا واسعة للمساهمة في البحث والابتكار التقني.

ما الذي تقدمه خدمة جيميناي برو؟

فيما تقدم خدمة جيميناي بالنسخة المجانية، قدرات المساعد الذكي الذي تستخدمه بشكل مجاني، ويعتمد على نموذج Gemini Pro. يعتبر هذا النموذج مناسبًا للمهام اليومية والعادية مثل الإجابة على الأسئلة، كتابة النصوص، وتلخيص المعلومات ويعد خياراً ممتازاً للمستخدمين الذين يحتاجون إلى أداء سريع وفعال للمهام البسيطة. أما جيميناي برو بالنسخة المدفوعة، فهي الإصدار الأكثر تطوراً، وتعتمد على نموذج Gemini 2.5 Pro أو Gemini Ultra الأحدث، والذي تم تصميمه للتعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، ولذلك فهي تناسب المحترفين والمطورين، حيث تقدم قدرات فائقة في التحليل والبحث، حيث يمكنها تحليل كميات ضخمة من البيانات والمستندات. كما توفر قدرات كبيرة في البرمجة، لتوليد الأكواد المعقدة وتصحيحها. كما أنها تتعامل مع الوسائط المتعددة، مع فهم ومعالجة المعلومات من النصوص، الصور، ومقاطع الفيديو بشكل متكامل مع القدرات التحليلية والتفكير بمستويات متقدمة للمهام المعقدة.

المهام التي يستفيد منها الطلاب مع الذكاء الاصطناعي في جيميناي برو

يمكن لطلاب الجامعات الاستفادة من Gemini Pro في المهام كما يلي:

المساعدة في الدراسة والبحث:

تحليل النصوص المعقدة: يمكن لـ Gemini Pro تلخيص المقالات الأكاديمية، والكتب، والوثائق الطويلة، واستخلاص النقاط الأساسية منها، مما يوفر على الطلاب الكثير من الوقت والجهد في القراءة.

إنشاء الاختبارات والمراجعات: يمكن للطلاب تحميل ملاحظاتهم ومناهجهم الدراسية، ليقوم Gemini Pro بإنشاء أسئلة مراجعة مخصصة أو اختبارات تجريبية لمساعدتهم على التحضير للامتحانات.

البحث العميق (Deep Research): يمكنه تجميع المعلومات من مئات المصادر على الويب وإنشاء تقارير بحثية شاملة ومنظمة، مع توفير المراجع والاقتباسات.

حل المسائل المعقدة: يساعد الطلاب في حل مسائل الرياضيات والعلوم خطوة بخطوة، وشرح المفاهيم الصعبة بطريقة مبسطة.

تحسين المهارات الكتابية:

كتابة المقالات والبحوث: يمكن للطلاب استخدام Gemini Pro للمساعدة في صياغة الأفكار، وهيكلة الحجج، وتحسين جودة كتاباتهم، وتقديم اقتراحات لترتيب الفقرات.

كتابة السيرة الذاتية ورسائل التغطية: يمكنه المساعدة في صياغة سير ذاتية ورسائل تغطية احترافية، مخصصة للوظائف والتدريب.

التدقيق اللغوي: يمكنه مراجعة النصوص وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية وتحسين الأسلوب.

الإبداع والمشاريع:

توليد المحتوى الإبداعي: يمكن للطلاب الذين يدرسون في مجالات الفن والتصميم استخدام Gemini Pro لتوليد صور ومقاطع فيديو قصيرة من نصوص أو صور ثابتة، مما يساعدهم في مشاريعهم الإبداعية.

البرمجة: يساعد طلاب علوم الحاسوب في كتابة وتصحيح الأكواد البرمجية، وشرح الأجزاء المعقدة منها.

أداة NotebookLM: هي ميزة ضمن خطة Gemini Pro تساعد على تنظيم الأفكار والملاحظات وتحويلها إلى ملخصات صوتية أو مرئية- فيديو- بالعربية أو الإنكليزية، كأن تحول الكتاب إلى ملخص صوتي، مما يسهل عملية الدراسة والتحضير للمشاريع.

المزايا الأخرى:

التكامل مع تطبيقات غوغل: يندمج Gemini Pro مع تطبيقات مثل Google Docs وGmail وGoogle Drive، مما يتيح للطلاب الحصول على المساعدة مباشرةً داخل هذه التطبيقات.

سعة تخزين كبيرة: يحصل المشتركون في خطة Google AI Pro على 2 تيرابايت من مساحة التخزين على Google Drive وGmail وGoogle Photos، وهي مفيدة لحفظ الملفات الأكاديمية الكبيرة.

سيقدم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) من خلال هذه الخطوة برامج تعريفية وورش عمل حضورية في عددٍ من الجامعات السعودية، وورش افتراضية لبقية الجامعات عبر تدريب Gemini Academy، وسيفتح باب التسجيل لجميع طلاب وطالبات جامعات المملكة للحصول على الخدمة حتى 3 نوفمبر 2025 عبر موقع المركز.