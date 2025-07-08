مجاناً لرواد الأعمال الإماراتيين، دعم قانوني ومالي للانطلاق التجاري

أعلن مكتب حبيب الملا ومشاركوه عن إطلاق مبادرة قانونية فريدة من نوعها لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال الإماراتيين، احتفالًا باليوم الوطني الـرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة وعام المجتمع، والتزاماً بدعمه المستمر للتنمية الوطنية وتمكين المجتمع ورواد الأعمال الإماراتيين واستمراراً في تأدية دوره المجتمعي . تقدم هذه المبادرة الرائدة دعمًا قانونيًا شاملًا ومجانيًا بالكامل لمساعدة 54 مواطنًا إماراتيًا على تأسيس شركات مرخصة في إمارة دبي. تتضمن المبادرة ما يلي:

– ‏تقديم دعم مالي لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة من الانطلاق في أعمالها

– ‏ تنظيم ورش عمل قانونية وتقديم استشارات متخصصة في مجالات الأعمال والقانون

– أكثر من 1000 ساعة من الدعم القانوني المجاني بالكامل

صياغة عقود تأسيس وتسجيل الشركات

دعم إجراءات تسجيل الشركات لدى الجهات الحكومية المختصة

هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم المشورة القانونية فقط، بل تُعد منصة انطلاق نحو النجاح. ولفت البيان أن التسجيل مفتوح الآن. يذكر أن مكتب حبيب الملا ومشاركوه يعمل من دبي، وأبوظبي، وإسطنبول، وموسكو، والقاهرة، وبغداد، ونيو دلهي، ويضم فريقًا مكونًا من أكثر من 70 محامياً متعدد التخصصات يمتلكون خبرات متميزة ومتنوعة في التعامل مع القضايا القانونية للشركات حول العالم. ويقدم المكتب خدمات قانونية واستشارية متخصصة ومتكاملة لأكثر من 40 عاماً في مجالات تسوية المنازعات، والقطاع المصرفي، والإنشاءات، والشركات، والعقارات، والضرائب، والتوظيف، وغيرها من القطاعات والممارسات القانونية.