مجاناً.. طيران الإمارات يقدم لركابه إقامة في فندق 5 نجوم

تقدم شركة طيران الإمارات لركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال إقامة مجانية في فندق فيرمونت النخلة أحد فنادق الضيافة الشهيرة في دبي في ي عرض ترويجي جديد للشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.

ويمكن الاستفادة من الإقامة لأولئك الذين يشترون تذكرة العودة أو التوقف المؤقت إلى دبي في الفترة ما بين 30 يناير/كانون الثاني إلى 13 فبراير/شباط 2023.

وأبرمت طيران الإمارات شراكة مع فندق النخيل لتقديم هذا العرض، ولكي تكون الحجوزات مؤهلة، يجب أن تتم من خلال الموقع الرسمي للشركة أو وكلاء السفر المشاركين. وللاستفادة من العرض، يجب إجراء الحجوزات قبل 72 ساعة على الأقل من الوصول إلى دبي.

الشروط

العرض على أساس الغرفة فقط

يجب ألا تقل مدة الإقامة عن ليلة واحدة

لا توجد قيود على مدة الإقامة القصوى

الحجز مؤهل لكسب النقاط

لا يمكن الجمع بين العرض ومزايا أخرى

الإلغاء

يُدفع المبلغ كاملاً للإقامة مقدماً بواسطة بطاقة الائتمان في وقت الحجز.

العرض غير قابل للإلغاء والمبلغ المدفوع غير قابل للاسترداد.

يضم فندق فيرمونت النخلة أكثر من 390 غرفة فاخرة مطلة على الأفق والخليج العربي، ويضم المنتجع 11 مطعماً وأنشطة شاطئية ومنتجعات صحية وأكثر من ذلك.

عروض طيران الإمارات الترويجية

ذكرت أريبيان بزنس، في وقت سابق، إن طيران الإمارات أعلنت عن عرض جديد للمسافرين للفوز بالجائزة الكبرى لأميال سكاي واردز.

وسيتعين على الركاب تسجيل أنفسهم في المسابقة من 23 يناير/كانون الثاني حتى 4 فبراير/شباط للفوز بمليون ميل.

وعرض ترويجي آخر من طيران الإمارات يتم تشغيله حاليًا هو رمز ترويجي للوصول إلى ثلاث تجارب مجانية في دبي. الكود ينطبق على الركاب الذين يسافرون إلى المدينة أو عبرها.

ويمكن للمسافرين حجز رحلة باستخدام الرمز (EKDXB23) للسفر بين 18 يناير/كانون الثاني و31 مارس/آذار والاستفادة مجاناً من قمة برج خليفة؛ تجربة الممشى الخشبي في نافورة دبي وجولة أتلانتس بلاست للقوارب الصفراء.